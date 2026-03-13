به گزارش خبرنگار ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفت: مشکل ترامپ این است که عقلش نمی‌رسد که ملت ایران، ملت رشیدی است و ملت قوی‌ است. ملت با اراده‌ای است هرچه او فشار می‌آورد اراده ملت قوی‌تر می‌شود.

وی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به مراسم راهپیمایی امروز صبح گفت: این حمله‌ها از ترس و استیصال است کسی که قوی باشد تظاهرات را بمباران نمی‌کند معلوم است که کم آورده است.

