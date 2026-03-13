علی لاریجانی:
مشکل ترامپ این است که عقلش نمیرسد/ این حملهها از ترس و استیصال است
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: این حملهها از ترس و استیصال است کسی که قوی باشد تظاهرات را بمباران نمیکند معلوم است که کم آورده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفت: مشکل ترامپ این است که عقلش نمیرسد که ملت ایران، ملت رشیدی است و ملت قوی است. ملت با ارادهای است هرچه او فشار میآورد اراده ملت قویتر میشود.
وی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به مراسم راهپیمایی امروز صبح گفت: این حملهها از ترس و استیصال است کسی که قوی باشد تظاهرات را بمباران نمیکند معلوم است که کم آورده است.