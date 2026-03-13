حضور رئیس دادگستری کل استان تهران در راهپیمایی روز قدس
به گزارش ایلنا، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در راهپیمایی روز قدس حضور یافت.
القاصی، حضور ملت ایران در تمامی صحنههای انقلابی و ملی را یکی دیگر از نمادهای پایبندی مردم و مسئولان به آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب و همچنین لبیک به منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) که در اولین پیام معظم له به آن اشاره شد دانست و تأکید کرد: ملت بزرگ ایران همواره با صلابت، بصیرت و روحیهای مثالزدنی در برابر توطئهها و فتنهافکنیهای جبهه استکبار ایستاده و امروز نیز با حضور خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، بار دیگر محاسبات دشمنان را باطل خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: حضور گسترده مردم در صحنههای سرنوشتساز همچون یومالله قدس، پیام روشنی برای دشمنان اسلام و مهاجمین به تمامیت ارضی کشور دارد.
وی تاکید کرد: این حضور با شکوه، در عین حال مسئولیتی سنگینتر برای مدیران و خدمتگزاران نظام است تا با احساس تکلیف بیشتر در مسیر خدمت صادقانه به مردم گام بردارند.
وی با بیان اینکه روز جهانی قدس یادگار ماندگار امام خمینی (ره) و نماد همبستگی ملتهای آزاده در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مبارزه با استعمارگران و متجاوزین است، خاطرنشان کرد: قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان تهران نیز همچون سالهای گذشته همگام با آحاد ملت، با حضور پرشور خود در این راهپیمایی، پشتیبانی از آرمانهای انقلاب اسلامی و گسترش عدل و داد و احترام به حقوق انسانها را اعلام میکنند.