به گزارش ایلنا، سردار غلامرضا جلالی با تسلیت شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تبریک انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی، گفت: امیدواریم در این دوره با رهبری ایشان، شاهد پیروزی‌ها و پیشرفت‌های ارزشمندی باشیم.

سردار جلالی در پاسخ به پرسشی درباره تحلیل کلی از جنگ، روندی که پشت سر گذاشته شده و روندی که در آینده پیش‌بینی می‌شود، اظهار کرد: این جنگ ابتدا با محاسباتی از طرف دشمن طراحی و دنبال شد. الگوی کلی آن، جنگ ترکیبی بود که مولفه‌های نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، تروریستی، زیرساختی، سایبری، الکترونیکی و سایر حوزه‌ها را در بر می‌گرفت که قابلیت هایی را در اختیار دشمن قرار داده است که بتواند از آنها استفاده کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه دشمن اهداف اعلامی مشخصی داشت که در عمل نتوانست به آن‌ها دست یابد، عنوان کرد: این اهداف شامل براندازی نظام جمهوری اسلامی، تجزیه کشور، سرکوب قدرت پاسخ نظامی ایران در حوزه‌های موشکی، پهپادی و دریایی و امثالهم و ایجاد آشفتگی در ساختار سیاسی کشور با ترور رهبری معظم انقلاب اسلامی بود که در فاز اول جنگ و بررسی اولیه مشخص شد که با یک اختلاف محاسباتی شدید مواجه شد و نتوانست در هیچ‌کدام از اهداف خودش به نتیجه برسد.

سردار جلالی تصریح کرد: ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی، که در فاز اول جنگ توسط دشمن دنبال می‌شد، با هدف تزلزل ساختار سیاسی و از بین بردن یکپارچگی کشور صورت گرفت، اما دشمن در این هدف نیز با شکست مواجه شد. ترور فرماندهان نیروهای مسلح نیز به دنبال از هم پاشیدگی اقدام و عملیات در حوزه نیروهای مسلح بود که خوشبختانه در این زمینه هم نتوانست موفق باشد.

وی با بیان اینکه از بُعد حمله به زیرساخت‌های امنیتی مثل کلانتری‌ها و نیروی انتظامی از نظر خودش به دنبال فراهم کردن زمینه یک نوع خیزش اجتماعی به نفع خودش بود که کاملا برعکس عمل کرد، افزود: در واقع هم خون پاک رهبر معظم انقلاب اسلامی و هم نوع الگوی دشمنی دشمن باعث شد که کشور ما به یک وحدت اجتماعی ایرانی-اسلامی برسد و مردم ما هم در قالب یک یکپارچگی ملی و کشور، هم در قالب علقه‌های دینی که در ماه مبارک رمضان مورد توجه واقع شد، ما را به یک وحدت و یکپارچگی اجتماعی برساند که نقطه قوت ما در این حوزه بود و شکل گرفت.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه دشمن در بحث تحریک و برانگیختن مردم هم کاملاً برعکس آنچه مدنظر داشت، نتوانست به هیچ دستاورد خاصی برسد، تاکید کرد: در مقطع اول که از نظر آنها چهار، پنج روز اول جنگ بود شکست خوردند و به جز مورد ترور امام شهید و تعدادی از فرماندهان، در مابقی موارد ناموفق بودند و نتوانستند به هیچ‌کدام از اهداف اصلی خودشان برسند.

سردار جلالی با بیان اینکه دشمن دچار یک سردرگمی راهبردی است و نمی‌داند برنامه بعدی‌اش چیست، عنوان کرد: نوع عملیاتی که الان انجام می‌دهد و اهداف کور، غیرنظامی، ورزشگاه، خانه مردم، مجتمع‌های مسکونی، مجتمع‌های بین راهی و مراکز درمانی را هدف قرار می‌دهد، نشان می‌دهد که هیچ راهبرد پیوسته و یکپارچه پشت سر این اقدامات نیست و دشمن دچار یک سردرگمی راهبردی شده است.

وی گفت: هر چند همه تحلیلگران قبل از جنگ هم به آمریکایی‌ها تذکر می‌دادند که شما ابتدا راه خروج از جنگ را باز کنید، بعد وارد این جنگ شوید اما آنها به دلیل غرور و نخوتی که داشتند و احساس می‌کردند ابرقدرت دنیا هستند، به تعبیری شاید تا حد بسیار زیادی به پیروزی‌شان اطمینان داشتند و حتی یک درصد هم نسبت به احتمال شکست محاسبه نمی‌کردند، بنابراین هیچ راه خروجی برای خودشان پیش‌بینی نکردند و الان در یک ابهام راهبردی گرفتار شده‌اند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور عنوان کرد: بنابراین می‌توان گفت که ما در فاز اول جنگ کاملاً برنده جنگ هستیم و در هر سه لایه نظامی، زیرساختی و مردمی موفقیت بسیار ارزشمند و خوبی داشتیم که به یک نوعی می‌توان آن را یک پدافند غیرعامل ترکیبی نام گذاشت که در این شکل در حال انجام شدن است.

سردار جلالی ادامه داد: فاز اول سناریو دشمن حمله و حذف سران نظام شامل حمله به رهبری و فرماندهان نیروهای مسلح بود که به تعبیری می‌شود گفت دشمن در این اقدام موفق بود ولی نتوانست به نتایجی که از انجام این اقدامات دنبال می‌کرد شامل از هم گسیختگی سیاسی و نظامی بود دست پیدا نکرد و ما توانستیم دو ساعت بعد از حمله دشمن، عملیات پاسخ خود را شروع کنیم که در دو سه روز اول به شدت سنگین بود و بعد از آن با یک تنظیمی از نوع پاسخ که بتواند تداوم جنگ را حفظ و دنبال کند، ادامه دادیم، بنابراین دشمن در فاز اول سناریوی خود کاملاً شکست خورد.

وی با بیان اینکه در بحث فاز دوم نیز دشمن برآوردهای غلطی داشت، خاطرنشان کرد: دفعه قبل هم با همین برآورد اشتباه و طناب پوسیده نتانیاهو به داخل چاه رفتند و در انتهای آن گرفتار شدند و مردم به عنوان اصلی‌ترین مولفه قدرت ما به آنها پاسخ جدی دادند و این دفعه هم باز دوباره همان خطای قبلی خود را دوباره آزمودند و احساس می‌کردند یا توقع داشتند که مردم از آنها طرفداری کرده و به آنها بپیوندند اما کاملا برعکس شد و شاید اگر امروز ما یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های قدرت و پیروزی خود را انسجام و یکپارچگی مردم بدانیم، می‌توان گفت این امر روی اشتباه راهبردی آمریکایی‌ها استوار است و اشتباه غلط دفعه قبل‌شان را تکرار کردند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان کرد: حضور مردم در همین ۱۲ شب ماه مبارک رمضان و در طول جنگ در میادین مختلف در شهرها و شهرستان‎‌های مختلف و انجام عزاداری برای حضرت آقا در کنار ابراز حمایت و پایداری از انقلاب اسلامی و یکپارچگی کشور نشان داد که لایه دوم حملات دشمن هم کاملاً شکست خورده است.

سردار جلالی بیان کرد: در لایه سوم، دشمن موضوعی را به نام «پاسخ در مبدأ» در حوزه موشکی مطرح کرده بود؛ به این معنا که ما آن مکان‌هایی را که قرار بود از آن‌ها شلیک شود هدف قرار می‌دهیم و اجازه نمی‌دهیم که به ما شلیک شود. این طرح به دلیل اتخاذ تاکتیک‌های مدرن و جدید در حوزه موشکی، جابه‌جایی زیرساخت‌هایی که لازم بود انجام شود و استفاده از تاکتیک‌های پدافند غیرعامل در ترکیب با آفند موشکی، تقریباً ناموفق بود و آسیب‌پذیری ما به حداقل رسید و مشاهده می‌کنیم که کاملاً توانستیم تداوم آتش خودمان را داشته باشیم. دشمن گام‌به‌گام در این زمینه نیز کاملاً ناموفق بود و می‌توان این احساس شکست را در او مشاهده کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته اوج قوت ما، نقطه عدم به‌هم‌خوردگی کارکرد دستگاه‌ها و حفظ تداوم کارکرد آن‌ها است. انتظار دشمن این بود که وقتی وارد این شرایط شود، ما با کمبود کالاهای اساسی و اقلام غذایی مردم و یا به‌هم‌ریختگی روابط اجتماعی بین دستگاه‌های اجرایی مواجه باشیم که من از مسئولین دستگاه‌های اجرایی و از نوع کارکردشان واقعاً کمال تشکر و تقدیر را دارم که در این شرایط توانستند به نحو احسن کار کنند و دشمن در این لایه هم کاملاً ناموفق بود و نتوانست به دستاوردی برسد.

انتهای پیام/