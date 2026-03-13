به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس‌ مجلس شورای اسلامی به توییت سنتکام که پیش از اعلام خبر سقوط سوخت‌رسان آمریکایی، از ماموریت آن در خاورمیانه خبر داده بود واکنش نشان داد و نوشت:

چند لحظه بعد چه اتفاقی افتاد؟ خانواده‌های آمریکایی حق دارند بدانند که چرا ترامپ پسران و دخترانشان را برای پیشبرد توهمات توسعه‌طلبانه نتانیاهو قربانی می‌کند.

محور‌ اپستین

