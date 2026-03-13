خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام سخنگوی وزارت خارجه در شب قدر به حماسه سازان خط مقدم دفاع از کشور

پیام سخنگوی وزارت خارجه در شب قدر به حماسه سازان خط مقدم دفاع از کشور
کد خبر : 1761647
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان همزمان با شب قدر پیامی خطاب به حماسه سازان خط مقدم دفاع از کشور نوشت.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، همزمان با شب مبارک قدر نوشت:

 

«‌درود ‌می‌فرستیم به راویان امروزی حماسه آرش، گردن‌فرازانی که ایثارگران امروز و اسطوره‌های فردایند؛ آنان که در پای لانچرهای خط مقدم دفاع، حماسه را آبرویی دیگر می‌بخشند. آنان که مرگ را به ریشخند گرفته‌ و شهادت را آگاهانه پذیرا شده‌اند.

سلام ملت ‎ایران بر شما که در میان غبار و دود، سیاووشان زمانه‌اید و با عبور از آتش، پاکی و طهارت خویش را اثبات کرده‌اید.

شما دلاوران میدان شرفِ حسینی و میراث‌داران مکتب علی(ع) و قدرشناسان حقیقی «‎شب قدر»اید.

ایران به وجودتان می‌بالد و تاریخ این سرزمین نامتان را بر تارک خویش ثبت خواهد کرد.

رزمنده یلان سرودها می‌خواندند

وز خانه‌ی خویش، خصم را می‌راندند

سر بود، که بی‌حساب می‌بخشیدند

جان بود که بی‌دریغ می‌افشاندند»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

