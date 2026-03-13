موج «چهلم و چهارم» عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک «یا صادق الوعد» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای طریق القدس خصوصا سیدالشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس، مجاهد کبیر سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار در آستانه روز جهانی قدس علیه پایگاههای دشمن آمریکایی _ صهیونی اجرا شد.

این عملیات پیوسته و فراگیر با انبوه موشک‌های نقطه زن و فوق سنگین خرمشهر، خیبر شکن، فتاح، عماد و قدر و پهپادهای نقطه زن انهدامی اهداف رژیم‌صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی، کریات شمونا، خِدِرا و حیفا و همچنین «ناوگان پنجم دریایی آمریکا» و دیگر پایگاههای ارتش تروریست آمریکا را در سحرگاه بیست و سوم ماه مبارک رمضان منهدم ساختند.

روز جهانی قدس متفاوتی را شاهد خواهیم بود. آزادی قدس نزدیک و پیروزی در دسترس آزادیخواهان و مستضعفان جهان است.