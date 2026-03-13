سازمان اطلاعات سپاه:
نو داعشیها ضربهای دردناک خواهند خورد
سازمان اطلاعات سپاه در اطلاعیهای خواستار حضور مستمر مردم در صحنه و تداوم همکاریها شد.
به گزارش ایلنا، متن کامل اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه بدین شرح است:
مردم ایران سلام
در بیانیه اول مرتبط با آشوبهای دیماه، اعلام کردیم اغتشاشات خیابانی، مقدمه ضربه نظامی خواهد بود.
اکنون دشمن شرور، مستأصل در دستیابی به اهداف نبرد میدانی، دوباره القاء ترس و آشوب خیابانی را دنبال میکند؛ البته ضربهای محکمتر از ۱۸ دی در انتظار «نو داعشی» هاست.
حضور مستمر در صحنه و تداوم همکاری با سامانههای ۱۱۳ و ۱۱۴ از شما و مبارزه شبانهروزی با «بیوطنهای داخلی» از ما.