خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان اطلاعات سپاه:

نو داعشی‌ها ضربه‌ای دردناک خواهند خورد

کد خبر : 1761639
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان اطلاعات سپاه در اطلاعیه‌‌ای خواستار حضور مستمر مردم در صحنه و تداوم همکاری‌ها شد.

به گزارش ایلنا، متن کامل اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه بدین شرح است:

مردم ایران سلام

در بیانیه اول مرتبط با آشوب‌های دی‌ماه، اعلام کردیم اغتشاشات خیابانی، مقدمه ضربه نظامی خواهد بود.

اکنون دشمن شرور، مستأصل در دستیابی به اهداف نبرد میدانی، دوباره القاء ترس و آشوب خیابانی را دنبال می‌کند؛ البته ضربه‌ای محکم‌تر از ۱۸ دی در انتظار «نو داعشی» هاست.

حضور مستمر در صحنه و تداوم همکاری با سامانه‌های ۱۱۳ و ۱۱۴ از شما و مبارزه شبانه‌روزی با «بی‌وطن‌های داخلی» از ما.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل