آغاز موج ۴۳ عملیات وعده صادق ۴ با رمز "یا شدیدالعقاب"

آغاز موج ۴۳ عملیات وعده صادق ۴ با رمز "یا شدیدالعقاب"
روابط عمومی سپاه از آغاز موج ۴۳ عملیات وعده‌صادق۴ با رمز "یا شدیدالعقاب" با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای طریق القدس و اقتدار خبر داد.

به گزارش ایلنا  به نقل از سپاه‌نیوز، روابط عمومی سپاه اعلام کرد:

موج ۴۳ عملیات وعده‌صادق ۴ با رمز "یا شدیدالعقاب" با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای طریق القدس و اقتدار، خصوصاً فرمانده وعده‌های صادق سردار سپهبد، شهید حسین سلامی، علیه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و دیگر پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه و قلب تلاویو شمال اراضی اشغالی، و ایلات به وسیله موشک‌های نقطه زن و سهمگین خرمشهر با سر جنگی دوتنی و قدر چند کلاهکه، عماد با سرجنگی یک تنی و خیبرشکن با سرجنگی یک تنی و پهپادهای انهدامی اجرا شد. 

یا ذالفعل الرشید

ای صاحب کار مستحکم

یاذالبطش الشدید

ای صاحب انتقام سخت

یا من وعده صادق
ای که وعده‌اش صادق است

اخبار مرتبط
