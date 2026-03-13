آغاز موج ۴۳ عملیات وعده صادق ۴ با رمز "یا شدیدالعقاب"

موج ۴۳ عملیات وعده‌صادق ۴ با رمز "یا شدیدالعقاب" با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای طریق القدس و اقتدار، خصوصاً فرمانده وعده‌های صادق سردار سپهبد، شهید حسین سلامی، علیه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و دیگر پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه و قلب تلاویو شمال اراضی اشغالی، و ایلات به وسیله موشک‌های نقطه زن و سهمگین خرمشهر با سر جنگی دوتنی و قدر چند کلاهکه، عماد با سرجنگی یک تنی و خیبرشکن با سرجنگی یک تنی و پهپادهای انهدامی اجرا شد.

یا ذالفعل الرشید

ای صاحب کار مستحکم

یاذالبطش الشدید

ای صاحب انتقام سخت

یا من وعده صادق

ای که وعده‌اش صادق است