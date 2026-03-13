آغاز موج ۴۳ عملیات وعده صادق ۴ با رمز "یا شدیدالعقاب"
روابط عمومی سپاه از آغاز موج ۴۳ عملیات وعدهصادق۴ با رمز "یا شدیدالعقاب" با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای طریق القدس و اقتدار خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاهنیوز، روابط عمومی سپاه اعلام کرد:
موج ۴۳ عملیات وعدهصادق ۴ با رمز "یا شدیدالعقاب" با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای طریق القدس و اقتدار، خصوصاً فرمانده وعدههای صادق سردار سپهبد، شهید حسین سلامی، علیه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و دیگر پایگاههای ارتش تروریستی آمریکا در منطقه و قلب تلاویو شمال اراضی اشغالی، و ایلات به وسیله موشکهای نقطه زن و سهمگین خرمشهر با سر جنگی دوتنی و قدر چند کلاهکه، عماد با سرجنگی یک تنی و خیبرشکن با سرجنگی یک تنی و پهپادهای انهدامی اجرا شد.
یا ذالفعل الرشید
ای صاحب کار مستحکم
یاذالبطش الشدید
ای صاحب انتقام سخت
یا من وعده صادق
ای که وعدهاش صادق است