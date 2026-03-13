بیانیه دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس
بیانیه دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی در بیانیه ای از مردم غیور ایران برای شرکت در راهپیمایی روز قدس، دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، ولایتی به مناسبت روز جهانی قدس با انتشار بیانیهای ضمن دعوت از مردم غیور ایران برای شرکت در راهپیمایی روز قدس تأکید کرد: امروز دیگر مسئله فلسطین، مسئله منطقهای، عربی و حتی جهان اسلام نیست، بلکه مسئله مشترک تمام آزادیخواهان جهان است.
متن بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جهان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان شاهد حرکت یکپارچه امت اسلام و آزادی خواهان است؛ حرکتی که با زمان شناسی، ژرف اندیشی و آینده نگری پیر فرزانه انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) پایه گذاری شد تا مسئله فلسطین، پاره تن جهان اسلام و قدس، قبله اول مسلمانان، هیچ گاه به فراموشی سپرده نشود.
تأثیر عمیق رویکرد و تفکر مقاومت بر ملتهای مسلمان منجر به شکل گیری موج جدید بیداری اسلامی در جهان و اتحاد هر چه بیشتر کشورهای مسلمان منطقه در برابر رژیم اشغالگر قدس و امریکا در برابر آنان گردید و گواه تغییر، موازنه قدرت بین دو جبهه مقاومت اسلامی و جبهه استکبار و امریکا و صهیونیست است که بارقههای نصرت الهی را برای ملتهای مظلوم منطقه به ارمغان آورد و روح اعتماد به نفس را در بین مسلمانان ارتقا بخشید.
مردم آزاده جهان، فارغ از دین، نژاد و ملیتی خاص، علیه ظلم و جور و نسل کشی غاصبان قدس و فلسطین فریاد بر میآورند؛ نسیمی که در سال ۱۳۵۸ با پیام تاریخی حضرت امام (ره) وزیدن گرفت، و پس از ایشان با راهبری رهبر حکیم و فرزانه و شهیدمان، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای امروز به طوفانی تبدیل شده که به فضل خداوند بزرگ، طومار این رژیم غاصب را در هم خواهد پیچید.
امروز دیگر مسئله فلسطین، مسئله منطقهای، عربی و حتی جهان اسلام نیست، بلکه مسئله مشترک تمام آزادیخواهان جهان است و مدعیان دروغین حقوق بشر نیز، یارای حمایت علنی از این رژیم نامشروع را از کف داده و با دسیسههای مختلف، درصدد ایجاد رخنه در صفوف متحد جهان اسلام هستند
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان، از عموم مردم شریف و ظلم ستیز ایران اسلامی که همواره در صف مقدم حق طلبی و عدالتخواهی بودهاند دعوت مینمایم تا با حضور منسجم و متعهدانه خود پس از شهادت مظلومانه امام شهید انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای، در راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس، با آرمانهای امامین انقلاب اسلامی و بیعت با رهبر سوم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنهای، دشمنان آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و ایران عزیز اسلامی را بیش از پیش ناامید کرده و عظمت فریاد استکبارستیزی و مقاومت ملتهای مظلوم را پرطنین سازند.
علی اکبر ولایتی
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی