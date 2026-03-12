لبیک سپاه پاسداران بر فرامین رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا ای‌ها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی‌الامر منکم

حضور رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، کلام نورانی و بیان حکیمانه آن قائد عظیم‌الشأن در اوقات نورانی افطار شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان جان تازه‌ای به ملت بزرگ ایران و سربازان ولایت بخشید.

پاسداران انقلاب اسلامی و بسیجیان قهرمان، خود را مخاطب تمامی بیانات نورانی و فرامین عالمانه حضرتعالی می‌دانند و برای تحقق آن تا پای جان خواهند کوشید.

ظفر بر دشمنان با توکل بر خدا، فرماندهی آن رهبر مقتدر و شجاع و پشتیبانی مردم عزیز و اراده مستحکم رزمندگان ولایت انشاالله محقق خواهد شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۲۲ رمضان ۱۴۴۷

۲۱ اسفند ۱۴۰۴

