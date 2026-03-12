دعوت استاندار تهران از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران با صدور پیامی از مردم برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت به عمل آورد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روز جهانی قدس، میراث ماندگار بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، نماد همبستگی امت اسلامی و فریاد رسا علیه ظلم، اشغالگری و استکبار جهانی است؛ روزی که ملت‌های آزاده جهان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و برای آزادی قدس شریف به میدان می‌آیند. این روز، اکنون به نمادی جهانی برای دفاع از حقوق ملت فلسطین تبدیل شده است.

امسال راهپیمایی روز قدس در شرایطی برگزار می‌شود که ملت بزرگ ایران، داغدار جنایت‌های اخیر و تجاوز خصمانه دشمن خبیث آمریکایی ـ صهیونیستی به خاک میهن اسلامی است؛ تجاوزی که با هدف تضعیف اراده ملت ایران صورت گرفت، اما بار دیگر وحدت، ایستادگی و روح مقاومت مردم این سرزمین را آشکار ساخت.

بی‌تردید، شهادت مظلومانه رهبر شهید انقلاب، فرماندهان شجاع و دلیر و جمعی از مردم بی‌گناه، به‌ویژه دختران معصوم مدرسه «شجره طیبه» میناب، برگ دیگری در کارنامه سیاه دشمنان انسانیت است؛ جنایتی که نه‌تنها دل ملت ایران، بلکه وجدان‌های بیدار جهان را جریحه‌دار کرد و بار دیگر چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را آشکار ساخت.

ملت بزرگ ایران در طول تاریخ نشان داده‌اند که در برابر تهدید و تجاوز، نه‌تنها عقب‌نشینی نمی‌کنند، بلکه با عزمی راسخ‌تر و حضوری پرصلابت‌تر در صحنه حاضر می‌شوند. راهپیمایی روز جهانی قدس امسال، فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، گرامیداشت یاد شهیدان و اعلام حمایت قاطع از ملت مظلوم فلسطین و تاکید بر تداوم راه رهبر شهید انقلاب است.

اینجانب به تاسی و با تبعیت از پیام رهبر معظم انقلاب از همه اقشار شریف مردم استان تهران، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و دانشگاهیان دعوت می‌کنم با حضوری گسترده، آگاهانه و پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس، بار دیگر پیام وحدت، مقاومت و ایستادگی ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند و نشان دهند که ملت ایران همچنان استوار در کنار آرمان آزادی قدس شریف و حمایت از مظلومان جهان ایستاده است.

بی‌تردید حضور پرشکوه مردم در این راهپیمایی، پاسخی کوبنده به جنایت‌ها و تجاوزهای دشمنان و جلوه‌ای از اقتدار، همبستگی و بیداری ملت ایران خواهد بود.

محمدصادق معتمدیان

استاندار تهران

انتهای پیام/