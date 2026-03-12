واکنش بقائی به صدور قطعنامه علیه ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه قطعنامه دیروز شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران، فراتر از اختیارات قانونی و کاملاً غیرقانونی است؛ تصریح کرد: هیچ چیزی نمیتواند حق ذاتی یک ملت برای دفاع از خود را نادیده بگیرد.
به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامه روز گذشته شورای امنیت علیه ایران در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «قطعنامه دیروز شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران، فراتر از اختیارات (ultra vires) این نهاد و کاملا غیرقانونی است؛ هیچ چیز نمیتواند مانع از حق ذاتی یک ملت برای دفاع از خود شود.»
وی ادامه داد: «این قطعنامه اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل را تحریف کرده است. این اقدام نشاندهنده زوال شورای امنیت است که نتیجه ابزاری شدن این شورا توسط ایالات متحده برای پیشبرد مطامع غیرقانونی او میباشد.»
بقائی افزود: «شورا باید بهطور صریح و بدون ابهام، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم میکرد. اما در عوض، ایران را محکوم نمود. حامیان این قطعنامه عمداً این واقعیت آشکار را نادیده گرفتند که ایران در حال دفاع از خود در برابر یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و بی دلیل از سوی دو رژیم زورگو است؛ طرفه اینکه یکی از این دو رژیم، عضو دائم همین شورا هم هست.»
سخنگوی وزارت خارجه گفت: «هیچ کشوری نباید هیچگونه کمک و مساعدتی به جنگ غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ارائه دهد. این تجاوز مداوم علیه ایران بدون استفاده از پایگاهها و داراییهای نظامی آمریکا که در قلمرو کشورهای حوزه خلیج فارس مستقر هستند، امکانپذیر نبود.»
وی خاطرنشان کرد: «جمهوری اسلامی ایران هیچ قصدی برای نقض حاکمیت یا تمامیت ارضی همسایگان خود ندارد و تاکنون حداکثر خویشتنداری را به خرج داده است. نیروهای مسلح ما کاملاً متعهد به رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه هستند، اهداف خود را با نهایت دقت و احتیاط انتخاب میکنند و صرفاً پایگاهها، تأسیسات و داراییهای نظامیای را هدف قرار میدهند که توسط متجاوزان برای انجام جنگ غیرقانونی علیه ملت ایران مورد استفاده قرار میگیرند.»