طی پیامی؛

دعوت سید حسن خمینی از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس
سید حسن خمینی ضمن دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس، تأکید کرد: امروز در میانه تهاجم همه جانبه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به ایران اسلامی، حضور قدرتمند شما در این آیین ماندگار، نشانگر وحدت، شجاعت، دشمن‌شناسی و تحلیل صحیح از صحنه موجود خواهد بود.

به گزارش‌ ایلنا، متن کامل این پیام بدین شرح است:

 

بسمه تعالی 

ملت شریف ایران! 

راهپیمایی روز جهانی قدس میراث ماندگار انقلاب اسلامی و نشانگر شناخت تیزبینانه امام خمینی(س) از کانون مشکلات جهان اسلام و منطقه ماست. 

و اما امروز در میانه تهاجم همه جانبه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به ایران اسلامی، حضور قدرتمند شما در این آیین ماندگار، نشانگر وحدت، شجاعت، دشمن‌شناسی و تحلیل صحیح از صحنه موجود خواهد بود. 

اینجانب از همگان دعوت می‌کنم با حضور هوشیارانه در راه‌پیمایی روز قدس برگ زرین دیگری را بر تمام حضورهای حماسی ماه‌ها و روزها و شب‌های اخیر بیافزایند. 

حضور شما در صحنه باطل‌السحر تمام دسیسه‌های دشمنان بوده و خواهد بود. 

سید حسن خمینی 

۲۱ اسفند ۱۴۰۴

اخبار مرتبط
