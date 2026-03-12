طی پیامی؛
دعوت سید حسن خمینی از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس
سید حسن خمینی ضمن دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس، تأکید کرد: امروز در میانه تهاجم همه جانبه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به ایران اسلامی، حضور قدرتمند شما در این آیین ماندگار، نشانگر وحدت، شجاعت، دشمنشناسی و تحلیل صحیح از صحنه موجود خواهد بود.
به گزارش ایلنا، متن کامل این پیام بدین شرح است:
بسمه تعالی
ملت شریف ایران!
راهپیمایی روز جهانی قدس میراث ماندگار انقلاب اسلامی و نشانگر شناخت تیزبینانه امام خمینی(س) از کانون مشکلات جهان اسلام و منطقه ماست.
و اما امروز در میانه تهاجم همه جانبه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به ایران اسلامی، حضور قدرتمند شما در این آیین ماندگار، نشانگر وحدت، شجاعت، دشمنشناسی و تحلیل صحیح از صحنه موجود خواهد بود.
اینجانب از همگان دعوت میکنم با حضور هوشیارانه در راهپیمایی روز قدس برگ زرین دیگری را بر تمام حضورهای حماسی ماهها و روزها و شبهای اخیر بیافزایند.
حضور شما در صحنه باطلالسحر تمام دسیسههای دشمنان بوده و خواهد بود.
سید حسن خمینی
۲۱ اسفند ۱۴۰۴