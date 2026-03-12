سیاست داخلی ۲۱ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۱:۲۳

طی پیامی؛

دعوت سید حسن خمینی از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس

سید حسن خمینی ضمن دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس، تأکید کرد: امروز در میانه تهاجم همه جانبه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به ایران اسلامی، حضور قدرتمند شما در این آیین ماندگار، نشانگر وحدت، شجاعت، دشمن‌شناسی و تحلیل صحیح از صحنه موجود خواهد بود.