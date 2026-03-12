دولت هفته پیش رو را «هفته وحدت و انسجام ملی برای ایران» نامگذاری کرد

به گزارش ایلنا، پیام محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ده روز گذشته ملت بزرگ ایران بار دیگر با حضور حماسی و دشمن‌شکن در خیابان‌ها(با وجود سرما، برف و باران) نشان دادند که در بزنگاه‌های تاریخی در صحنه می‌مانند. این حضور مؤثر مردمی، بسیاری از طراحی‌های دشمن برای ایجاد ناامنی و شکاف اجتماعی را خنثی کرد. از همه مردم عزیز که با بصیرت و استقامت خود انسجام ملی را تقویت کردند صمیمانه قدردانی می‌کنم. همان‌گونه که رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در نخستین پیامشان تأکید کردند، حضور مؤثر مردم در صحنه و حفظ وحدت ملی مهم‌ترین پشتوانه قدرت و امنیت کشور است.

در همین حال، لازم می‌دانم از رزمندگان دلاور و مدافعان امنیت کشور که در میدان با ایثار و شجاعت در برابر تجاوز دشمن ایستاده‌اند و از عزت و تمامیت ایران اسلامی دفاع می‌کنند صمیمانه قدردانی کنم. همچنین از دستگاه‌های خدماتی، امدادی و اجرایی که با تلاش شبانه‌روزی در کنار مردم ایستاده‌اند سپاسگزارم.

در آستانه روزهای پایانی سال و فرارسیدن دو مناسبت بزرگ ملی و دینی، نوروز و عید سعید فطر، از همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و مدیریت‌های استانی می‌خواهم با برپایی بازارچه‌ها و تقویت شبکه‌های توزیع، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را با جدیت دنبال کنند تا مردم بتوانند با آرامش به استقبال این ایام بروند.

اینجانب با الهام از نخستین پیام رهبر بزرگوار انقلاب درباره ضرورت حفظ وحدت میان آحاد ملت و تداوم حضور مؤثر مردم در صحنه و در لبیک به پیام معظم‌له، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران هفته پیشِ رو را «هفته وحدت و انسجام ملی برای ایران» اعلام می‌کنم.

از همه مردم عزیز می‌خواهم همان‌گونه که در روزها و شب‌های گذشته با حضور حماسی و دشمن‌شکن در خیابان‌ها در صحنه بودند، در این هفته نیز با حضور آگاهانه و تمام کننده خود در صحنه اجتماعی کشور، ضمن یاری یکدیگر و تقویت همبستگی ملی، نشان دهند که امنیت و آینده ایران با وحدت ملت، حضور مردم در میدان و مجاهدت رزمندگان این سرزمین تضمین می‌شود.

