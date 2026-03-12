روابط عمومی سپاه:
ضربات کوبنده نیروی دریایی سپاه بر مقر ناوگان پنجم تروریست های امریکایی در بندر "مینا سلمان"
روابط عمومی سپاه از ورود ضربات کوبنده موشکها و پهپادهای نیروی دریایی سپاه بر پیکره مقر ناوگان پنجم تروریست های امریکایی در بندر "مینا سلمان" خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه اعلام کرد:
نیروی دریایی سپاه بامداد امروز طی دو موج حمله مقر ناوگان پنجم تروریست های امریکایی در بندر "مینا سلمان" را زیر ضربات کوبنده موشکها و پهپادها قرار داد.
در این پایگاه سامانه ضد پهپاد لیدز مراکز نگهداری و دپو شمپادها (شناورهای مدیریت پذیر از راه دور)، مرکز تجهیزات پشتیبانی و مخازن سوخت این پایگاه، مراکز محل تجمع سربازان تروریست آمریکایی با انواع پهپاد انهدامی و موشک های کروز و بالستیک مورد اصابت دقیق قرار گرفت.
به مدد الهی تنگه هرمز همچنان بسته باقی خواهد ماند.