ضربات کوبنده نیروی دریایی سپاه بر مقر ناوگان پنجم تروریست های امریکایی در بندر "مینا سلمان"

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه اعلام کرد:



نیروی دریایی سپاه بامداد امروز طی دو موج حمله مقر ناوگان پنجم تروریست های امریکایی در بندر "مینا سلمان" را زیر ضربات کوبنده موشکها و پهپادها قرار داد.



در این پایگاه سامانه ضد پهپاد لیدز مراکز نگهداری و دپو شمپادها (شناورهای مدیریت پذیر از راه دور)، مرکز تجهیزات پشتیبانی و مخازن سوخت این پایگاه، مراکز محل تجمع سربازان تروریست آمریکایی با انواع پهپاد انهدامی و موشک های کروز و بالستیک مورد اصابت دقیق قرار گرفت.



به مدد الهی تنگه هرمز همچنان بسته باقی خواهد ماند.