محکومیت حمله هوایی به گذرگاه مرزی القایم عراق

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، تجاوز نظامی آمریکایی- صهیونیستی به عراق و هدف قرار دادن گذرگاه مرزی القایم، که منجر به شهید و مجروح شدن تعدادی از حافظان امنیت در عراق شد را به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز تسلیت به خانواده شهدای این تجاوز نظامی و ارزوی شفای عاجل برای مجروحان، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت عراق برای صیانت از ثبات و امنیت این کشور تاکید کرد و آمادگی کشورمان را برای تداوم هرگونه حمایت و پشتیبانی لازم از دولت و مردم عراق در این مسیر اعلام نمود.

انتهای پیام/