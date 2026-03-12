محکومیت حمله هوایی به گذرگاه مرزی القایم عراق

محکومیت حمله هوایی به گذرگاه مرزی القایم عراق
سخنگوی وزارت امور خارجه حمله هوایی به گذرگاه مرزی القایم در عراق را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، تجاوز نظامی آمریکایی- صهیونیستی به عراق و هدف قرار دادن گذرگاه مرزی القایم، که منجر به شهید و مجروح شدن تعدادی از حافظان امنیت در عراق شد را به شدت محکوم کرد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه  ضمن ابراز تسلیت به خانواده شهدای این تجاوز نظامی و ارزوی شفای عاجل برای مجروحان، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت عراق برای صیانت از ثبات و امنیت این کشور تاکید کرد و آمادگی کشورمان را  برای تداوم هرگونه حمایت و پشتیبانی لازم از دولت و مردم عراق در این مسیر اعلام نمود.

