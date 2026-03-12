مسیر‌های ده‌گانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران

جزئیات مسیر‌های ده‌گانه و ساعت شروع راهپیمایی روز قدس در تهران به مقصد دانشگاه تهران اعلام شد.

به گزارش ایلنا  شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مسیر‌های ده‌گانه راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر تهران را اعلام کرد.

 

این مراسم از ساعت ۱۰:۳۰ صبح آغاز شده و تمامی مسیر‌ها به محل برگزاری نماز جمعه در دانشگاه تهران ختم می‌شود.

لیست کامل مسیر‌ها به شرح زیر است:

- مسیر شماره ۱: مسجد امام حسین (ع)، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۲: مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۳: مسجد مظهری، خیابان قزوین، میدان قزوین، خیابان کارگر جنوبی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۴: مسجد امام زمان (عج)، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۵: مسجد ابوالصدق، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان کارون، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۶: مسجد حضرت مهدی (عج)، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۷: مسجدالجواد (ع)، میدان هفتم‌تیر، خیابان کریم‌خان، میدان ولی‌عصر (عج)، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۸: مسجد امام جعفر صادق (ع)، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۹: مسجد حضرت امیر (ع)، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۱۰: مسجد جامع رسول اکرم (ص)، تهرانسر، بلوار شاهد، بلوار تهرانسر، میدان کمال‌الملک، بزرگراه شهید لشگری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران

