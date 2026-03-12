به گزارش ایلنا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مسیر‌های ده‌گانه راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر تهران را اعلام کرد.

این مراسم از ساعت ۱۰:۳۰ صبح آغاز شده و تمامی مسیر‌ها به محل برگزاری نماز جمعه در دانشگاه تهران ختم می‌شود.

لیست کامل مسیر‌ها به شرح زیر است:

- مسیر شماره ۱: مسجد امام حسین (ع)، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۲: مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۳: مسجد مظهری، خیابان قزوین، میدان قزوین، خیابان کارگر جنوبی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۴: مسجد امام زمان (عج)، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۵: مسجد ابوالصدق، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان کارون، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۶: مسجد حضرت مهدی (عج)، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۷: مسجدالجواد (ع)، میدان هفتم‌تیر، خیابان کریم‌خان، میدان ولی‌عصر (عج)، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۸: مسجد امام جعفر صادق (ع)، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۹: مسجد حضرت امیر (ع)، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۱۰: مسجد جامع رسول اکرم (ص)، تهرانسر، بلوار شاهد، بلوار تهرانسر، میدان کمال‌الملک، بزرگراه شهید لشگری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران