دعوت قالیباف از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس

متن پیام رئیس قوه مقننه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران

جمعه آخر ماه مبارک رمضان که به ابتکار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به روز جهانی قدس لقب گرفت، هرساله به کابوس رژیم جعلی و کودک کش صهیونی تبدیل شد و صدای مظلومیت امت اسلام از سراسر جهان طنین انداز گردید.

این مناسبت تاریخی، امسال و با جنایت های سبوعانه دژخیمان صهیونی و رژیم تروریست امریکا در به شهادت رساندن امام المسلمین و تجاوز به ام القرای جهان اسلام و ضربات سهمگین جبهه مقاومت، سپاه قهرمان و ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران، حال و هوای دیگری به خود گرفت و مردم آزاده جهان را بیش از پیش نسبت به خطر این غده سرطانی آگاه کرد. جهان بار دیگر فهمید رژیم صهیونی دشمن بشریت، آزادگی، آرامش و ثبات جهان است.

مردم سرافراز ایران اسلامی که همچون ۴۷ سال عمر با برکت نظام اسلامی در این بزنگاه نیز با حضور در خیابان ها و میادین شهرها برای اقامه عزای رهبر شهید انقلاب، بیعت با ولی‌امر مسلمین جهان و تشییع پیکرهای پاک شهدای مقاومت مردم ایران خوش درخشید، فردا نیز سنت حسنه ی اقامه آخرین نمازجمعه ماه ضیافه الرحمن و فریاد استکبار ستیزی و اعلام انزجار از این رژیم جعلی متجاوز را بجا خواهند آورد.

روز قدس امسال، متفاوت از هرسال خواهد بود. امت سلحشور و عزادار امام شهید، فریادشان را با موشک های رزمندگان اسلام بر سر دشمن متجاور آمریکایی-صهیونی آوار خواهند کرد و نصرت و پیروزی جبهه حق را رقم خواهند زد.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

محمد باقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی

۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴