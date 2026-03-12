دعوت قالیباف از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس
رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت از عموم مردم برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: امت سلحشور و عزادار امام شهید، فریادشان را با موشک های رزمندگان اسلام بر سر دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونی آوار خواهند کرد و نصرت و پیروزی جبهه حق را رقم خواهند زد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از عموم مردم برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد.
متن پیام رئیس قوه مقننه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
جمعه آخر ماه مبارک رمضان که به ابتکار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به روز جهانی قدس لقب گرفت، هرساله به کابوس رژیم جعلی و کودک کش صهیونی تبدیل شد و صدای مظلومیت امت اسلام از سراسر جهان طنین انداز گردید.
این مناسبت تاریخی، امسال و با جنایت های سبوعانه دژخیمان صهیونی و رژیم تروریست امریکا در به شهادت رساندن امام المسلمین و تجاوز به ام القرای جهان اسلام و ضربات سهمگین جبهه مقاومت، سپاه قهرمان و ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران، حال و هوای دیگری به خود گرفت و مردم آزاده جهان را بیش از پیش نسبت به خطر این غده سرطانی آگاه کرد. جهان بار دیگر فهمید رژیم صهیونی دشمن بشریت، آزادگی، آرامش و ثبات جهان است.
مردم سرافراز ایران اسلامی که همچون ۴۷ سال عمر با برکت نظام اسلامی در این بزنگاه نیز با حضور در خیابان ها و میادین شهرها برای اقامه عزای رهبر شهید انقلاب، بیعت با ولیامر مسلمین جهان و تشییع پیکرهای پاک شهدای مقاومت مردم ایران خوش درخشید، فردا نیز سنت حسنه ی اقامه آخرین نمازجمعه ماه ضیافه الرحمن و فریاد استکبار ستیزی و اعلام انزجار از این رژیم جعلی متجاوز را بجا خواهند آورد.
روز قدس امسال، متفاوت از هرسال خواهد بود. امت سلحشور و عزادار امام شهید، فریادشان را با موشک های رزمندگان اسلام بر سر دشمن متجاور آمریکایی-صهیونی آوار خواهند کرد و نصرت و پیروزی جبهه حق را رقم خواهند زد.
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ
محمد باقر قالیباف
رییس مجلس شورای اسلامی
۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴