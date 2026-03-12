پاسخ لاریجانی به تهدید ترامپ برای هدف قرار دادن صنعت برق ایران
دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به تهدید ترامپ علیه زیرساخت های برق کشور گفت: اگر این کار را بکند ظرف نیمساعت کل منطقه دچار خاموشی میشود.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به یاوهگویی رئیسجمهور آمریکا نوشت:
ترامپ گفته «میتوانم ظرف یک ساعت برق ایران را از بین ببرم، اما این کار را نکردم»
البته اگر این کار را بکند ظرف نیمساعت کل منطقه دچار خاموشی میشود و تاریکی برای شکار نظامیان فراری امریکا در منطقه فرصت خوبی را فراهم میکند.