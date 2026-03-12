عراقچی:

خدا برای ایران ما کافی است/ محسن چاوشی صدای این روزهای وطن سرافراز ماست

وزیر خارجه کشورمان گفت: خدا برای ایران ما کافی است؛ این راز حفظ سرزمین و عزت ماست. تاریخ به یاد خواهد سپرد ملتی را که به خدا تکیه کرده و هرگز در برابر ظلم سر خم نکرده است.

به گزارش ایلنا، عباس عراقچی در کانال تلگرامی خود نوشت:

حسبی الله 

میان دشمن و وطن ننگ بر آن که شک کند

ننگ بر آن که خواسته شمر به ما کمک کند

در این زمانهٔ تیره که شعله‌های ظلم بر شانه‌های جهان سنگینی می‌کند و صدای حق در هیاهوی قدرت‌ها گم می‌شود، ما استوار به نام خدا و به خاطر ایران ایستاده‌ایم.

نه طوفان تهدید و نه هیاهوی تجهیزات نتوانسته اند ارادهٔ ما برای دفاع از این سرزمین را متزلزل کند.

جهان باید بداند؛ فرزندان این خاک کهن، هنگامی که نام خدا را در میان آتش و خون زمزمه می‌کنند،از هیچ قدرتی هراس ندارند و شکست‌ناپذیرند.

خدا برای ایران ما کافی است؛ این راز حفظ سرزمین و عزت ماست. تاریخ به یاد خواهد سپرد ملتی را که به خدا تکیه کرده و هرگز در برابر ظلم سر خم نکرده است.

از محسن چاوشی که صدای این روزهای وطن سرافراز ماست، سپاسگزاریم.

 

