استاندار تهران:
مصرف بنزین با همراهی مردم در تهران یک سوم شد
استاندار تهران با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به برخی مخازن سوخت در اطراف پایتخت گفت: با اطلاع رسانی درخصوص مدیریت مصرف و همراهی بینظیر مردم، مصرف به هفت تا هشت میلیون لیتر با کاهش قابل توجه به یک سوم رسید.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به برخی مخازن سوخت در اطراف پایتخت گفت: با وجود اینکه مصرف روزانه بنزین در استان طی نخستین روز جنگ به ۲۴ میلیون لیتر رسیده بود، با اطلاع رسانی درخصوص مدیریت مصرف و همراهی بینظیر مردم، اجازه ندادیم خللی در سوخت رسانی ایجاد و مصرف به هفت تا هشت میلیون لیتر با کاهش قابل توجه به یک سوم رسید.
معتمدیان روز پنجشنبه با حضور در شرکت نفت، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب، جمعی از فرماندهان و تعدادی از هموطنانمان به دست رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکایی با قدردانی از تلاشهای مجموعه وزارت نفت و کارکنان حوزه سوخترسانی اظهار کرد: در روزهای اخیر و در جریان جنگ ۱۲روزه، همکاران ما با وجود همه تهدیدها و مخاطرات، شبانهروز در حال خدمترسانی به مردم بودند و اجازه ندادند کوچکترین اختلالی در روند تأمین سوخت ایجاد شود.
وی افزود: در شرایطی که بهدلیل ملاحظات امنیتی و خروج برخی شهروندان از شهر، میزان مراجعه به جایگاههای سوخت چندین برابر حالت عادی شده بود، مدیریت دقیق و برنامهریزیهای انجامشده باعث شد خدمات سوخترسانی بدون وقفه ادامه پیدا کند.
استاندار تهران ادامه داد: حمله به مخازن سوخت که در بافت شهری یا اطراف تهران قرار دارند، اقدامی غیرقابلقبول و مصداق جنایت جنگی است، زیرا این تأسیسات ماهیت نظامی ندارند و برای خدمترسانی عمومی به مردم استفاده میشوند و چنین حملاتی میتواند خطرات جدی برای ساکنان اطراف مخازن، بهویژه کودکان، سالمندان و بیماران ایجاد کند و تبعات زیستمحیطی قابل توجهی داشته باشد.
معتمدیان با اشاره به مدیریت چندوجهی بحران در تهران گفت: در این حادثه علاوه بر مهار آتشسوزیهای گسترده، تلاش شد مخاطرات زیستمحیطی و بهداشتی نیز به حداقل برسد و این کار با همکاری مجموعه وزارت نفت، شهرداریها، سازمان آتشنشانی، دستگاههای امدادی و ستاد مدیریت بحران انجام شد.
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین عوامل موفقیت در مدیریت این شرایط، همراهی مردم بود و با اطلاع رسانی به هنگام از شهروندان خواستیم از سفرها و ترددهای غیرضروری خودداری کنند و خوشبختانه مردم استان تهران با فرهنگ بالای خود همکاری کردند و این همراهی نقش مهمی در کنترل مصرف و مدیریت شرایط داشت.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: در روز نخست جنگ، مصرف روزانه بنزین در استان تهران به حدود ۲۴ میلیون لیتر رسید، اما با مدیریت مصرف و همکاری مردم، این میزان به ۷ تا ۸ میلیون لیتر با کاهش قابل توجه به یک سوم رسید و اکنون نیز با تدابیر اتخاذشده، تأمین سوخت بیش از میزان مصرف روزانه انجام میشود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
معتمدیان با اشاره به آمادگیهای قبلی برای چنین شرایطی افزود: در مدیریت بحران، سناریوهای مختلفی از حالت خوشبینانه تا بدبینانه پیشبینی شده بود و با نگاه پدافند غیرعامل، تمهیدات لازم برای ادامه خدمترسانی حتی در سختترین شرایط در نظر گرفته شده بود.
وی یادآور شد: علاوه بر بنزین، جایگاههای CNG، شبکه گازرسانی و توزیع سایر فرآوردههای نفتی نیز بدون محدودیت در حال فعالیت هستند و خدماترسانی در همه بخشها ادامه دارد.
استاندار تهران با تأکید بر ضرورت بازسازی سریع تأسیسات آسیبدیده گفت: یکی از مأموریتهای مهم پیشرو، ترمیم و بازسازی مخازن و بخشهایی از شبکه سوخترسانی است که در حملات اخیر آسیب دیدهاند، همچنین باید با تقویت زیرساختها و توسعه شبکه سوخترسانی سیار، آمادگی استان برای شرایط مشابه در آینده افزایش یابد.
استاندار تهران از وزیر نفت، مدیران و کارکنان این حوزه بهدلیل تلاشهای فداکارانه در روزهای سخت قدردانی کرد و افزود: همکاران ما حتی در شرایط بمباران نیز پای کار بودند و اجازه ندادند فشار و نارضایتی به مردم وارد شود.