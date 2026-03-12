رئیس سازمان بازرسی از مجروحان جنگ تحمیلی عیادت کرد

رئیس سازمان بازرسی از مجروحان جنگ تحمیلی عیادت کرد
رئیس سازمان بازرسی با هدف نظارت مستقیم بر کیفیت خدمات درمانی و ارزیابی آمادگی بخش‌های تخصصی، از یکی از بیمارستان‌های اصلی پایتخت بازدید کرد و آخرین وضعیت سلامت هموطنان آسیب‌دیده را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا، خدائیان با هدف نظارت مستقیم بر کیفیت خدمات درمانی و ارزیابی آمادگی بخش‌های تخصصی، از یکی از بیمارستان‌های اصلی پایتخت بازدید کرد.

رئیس سازمان بازرسی در این بازدید میدانی، ضمن حضور در بخش‌های تخصصی، آخرین وضعیت سلامت هموطنان آسیب‌دیده در پی تجاوزات اخیر رژیم سفاک صهیونیستی و دولت جنایتکار آمریکا رامورد بررسی قرار داد. 

وی بر ضرورت استمرار خدمات‌رسانی بی‌وقفه و باکیفیت به آسیب‌دیدگان تاکید کرد.

 خدائیان با حضور بر بالین مجروحان این جنگ تحمیلی، ضمن آرزوی شفای عاجل، از صبر، پایداری و ایثارگری آنان تجلیل کرد. 

وی ضمن گفت‌وگو با کادر درمان و خانواده‌های بیماران، مجاهدت کادر درمان را ارج نهاد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان این بازدید، تاکید کرد بازرسان حوزه بهداشت و درمان به‌صورت مستمر بر روند خدمات رسانی نظارت داشته باشند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
