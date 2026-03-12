به گزارش ایلنا، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) در بیانیه‌ای به مناسبت روز قدس نوشت:

آزادی قدس شریف به عنوان قبله اول مسلمانان از دست ناپاک رژیم سفاک صهیونیستی، امنیت پایدار جهان اسلام را به دنبال خواهد داشت.

ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) و آحاد رزمندگان و دلاور مردان اسلام در نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ی قائدعظیم الشأن امت و سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (قدس الله نفسه الزکیه) شهدای والا مقام مردمی ، شهدای نیروهای مسلح و شهدای مظلوم مدرسه میناب اعلام می دارد: تا قدس شریف در اشغال غده سرطانی جهان اسلام و صهیونیست‌های غاصب هست و از سوی آمریکای جنایتکار و هم پیمانانش حمایت می‌شود، جهان، ناامن خواهد بود.

اتحاد و همبستگی مسلمانان اصلی ترین و راهبردی ترین موضوعی است که می تواند قدس شریف را از دست جنایتکاران صهیونیست آزاد کند و ملت های مسلمان و آزادیخواه جهان را از شر آنها نجات دهد و امنیت را در دنیا به ویژه جهان اسلام پایدار نماید.

ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) از مردم شریف، غیرتمند و عزیز کشورمان و از همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان می خواهد علیه رژیم اشغالگر قدس شریف و صهیونیسم جهانی به رهبری آمریکای متجاوز و جنایتکار در روز قدس به میدان آمده و در راهپیمایی باشکوه روز جمعه، جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم نمایند.

فرزندان قهرمان شما مردم عزیز در نیروهای مسلح با از خودگذشتگی، شجاعت، ایمان و اعتقاد راسخ، توکل بر خداوند متعال و با حمایت شما مردم، تاکنون درس بزرگی به دشمنان داده اند و به فضل الهی تحت اوامر و تدابیر فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) آنها را از کرده خود پشیمان خواهند نمود، انشاالله

