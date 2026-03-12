بیش از ۲۱ هزار واحد غیرنظامی در حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیده است/ نظارت کمیسیون عمران بر اسکان و بازسازی

به گزارش ایلنا، عبدالجلال ایری با اشاره به خسارت‌های وارد شده به واحدهای مسکونی در جریان حملات اخیر، گفت: رژیم صهیونیستی و آمریکا بارها با حملات مستقیم و غیرمستقیم مراکز غیرنظامی را هدف قرار دادند که این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد ضدانسانی و ضد مردمی آنان و نقض آشکار قوانین و مقررات بین‌المللی است.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش ارائه‌شده از سوی جمعیت هلال‌احمر، در مجموع بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ واحد غیرنظامی بر اثر حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیده‌اند که از این تعداد، بیش از ۱۷ هزار واحد مسکونی است و بخش قابل توجهی از این خسارات نیز در شهر تهران گزارش شده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اسکان آسیب‌دیدگان تصریح کرد: با توجه به تجربه‌ای که از جنگ ۱۲ روزه به دست آمده، شهرداری تهران به‌سرعت در میدان حاضر شد و اقدامات لازم برای اسکان موقت آسیب‌دیدگان را در دستور کار قرار داد. در سایر شهرها نیز استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مسئولیت هماهنگی و پیگیری اسکان موقت را بر عهده دارند.

ایری ادامه داد: اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز به‌طور مستمر بر روند اسکان آسیب‌دیدگان و اقدامات دستگاه‌های اجرایی نظارت دارند تا این فرآیند با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به موضوع بازسازی واحدهای آسیب‌دیده گفت: در حوزه بازسازی نیز با توجه به میزان خسارت وارد شده به ساختمان‌ها، اقدامات لازم از همان ابتدای وقوع حادثه آغاز شده است. بر اساس اعلام شهرداری تهران، خسارت‌های جزئی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف می‌شود، اما در مواردی که میزان آسیب بیشتر یا ساختمان‌ها به‌طور کامل تخریب شده‌اند، طبیعتاً روند مشخصی برای ارزیابی، تأمین منابع و بازسازی در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه مسیر مدیریت بحران، اسکان موقت و بازسازی را برای دستگاه‌های مسئول شفاف‌تر کرده و خوشبختانه همه دستگاه‌ها تاکنون در این زمینه هماهنگ عمل کرده‌اند. ما نیز در مجلس با نظارت مستمر تلاش می‌کنیم روند اسکان و بازسازی منازل آسیب‌دیده با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

به گزارش خانه ملت ،ایری در پایان خاطرنشان کرد: با همدلی و همراهی مردم و مسئولان از این شرایط عبور خواهیم کرد و نتیجه این همبستگی، سربلندی و اقتدار بیشتر برای ایران عزیز خواهد بود.

