خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بقائی:

آلمان با تجاهل نسبت به ظلم و جنایات‌ متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی سمت اشتباه تاریخ ایستاده است

کد خبر : 1761428
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: آلمان با تجاهل نسبت به ظلم و جنایات‌ متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی در سمت اشتباه تاریخ ایستاده است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور در واکنش به ادعای وزیر امور خارجه آلمان در جریان سفرش به سرزمین‌های اشغالی فلسطین در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

آلمان با تجاهل نسبت به ظلم و جنایات‌ متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی در سمت اشتباه تاریخ ایستاده است

وزیر خارجه آلمان! شما در حالی در کنار طرف متجاوز ایستاده‌اید که این واقعیت را نادیده می‌گیرید که این رژیم اسرائیل بوده که به ایران حمله کرده و غیرنظامیان ایرانی -از جمله ۱۶۸ کودک بی‌گناه در شهر میناب را قتل عام کرده است.

این همان مسیری است که انسان را در سمت اشتباه تاریخ قرار می‌دهد: نادیده گرفتن ظلم و جنایات شنیع.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل