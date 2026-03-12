آلمان با تجاهل نسبت به ظلم و جنایات‌ متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی سمت اشتباه تاریخ ایستاده است

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور در واکنش به ادعای وزیر امور خارجه آلمان در جریان سفرش به سرزمین‌های اشغالی فلسطین در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

آلمان با تجاهل نسبت به ظلم و جنایات‌ متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی در سمت اشتباه تاریخ ایستاده است

وزیر خارجه آلمان! شما در حالی در کنار طرف متجاوز ایستاده‌اید که این واقعیت را نادیده می‌گیرید که این رژیم اسرائیل بوده که به ایران حمله کرده و غیرنظامیان ایرانی -از جمله ۱۶۸ کودک بی‌گناه در شهر میناب را قتل عام کرده است.

این همان مسیری است که انسان را در سمت اشتباه تاریخ قرار می‌دهد: نادیده گرفتن ظلم و جنایات شنیع.

