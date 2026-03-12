روز جمعه صورت می‌گیرد؛

تشییع پیکر دریاسالار شمخانی همزمان با روز قدس در اهواز

پیکر دریاسالار شهید علی شمخانی روز جمعه همزمان با راهپیمایی روز قدس با حضور باشکوه مردم در اهواز تشییع می‌شود.

به گزارش ایلنا، رضا نجاتی معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در جلسه ستاد بزرگداشت آیین تشییع دریاسالار شهید علی شمخانی گفت: امروز جلسه‌ای را در حضور خانواده شهید شمخانی با حضور مسئولان دستگاه‌ها داشتیم که قرار بر این شد ان‌شاءالله یک تشییع جنازه باشکوهی را در اهواز در روز جمعه، روز قدس داشته باشیم.

وی تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم صورت گرفت که ورودی شهر اهواز استقبال باشکوهی از پیکر پاک این شهید داشته باشیم و یک برنامه وداع با این شهید والامقام در مصلا برگزار شود.

نجاتی ادامه داد: همزمان با روز راهپیمایی مبارزه با استکبار جهانی و روز قدس پیکر پاک این شهید تشییع می‌شود و یقین داریم که ان‌شاءالله حضور مردم در این راهپیمایی و در کنار آن تشییع پیکر این شهید بزرگ به خوبی رقم خواهد خورد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم صورت گرفت و قرار بر این شد که همه دستگاه‌ها کار را تسهیل کنند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
