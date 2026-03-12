پیگیری وضعیت ترخیص کالاهای اساسی در نشست با وزیر صمت

به گزارش ایلنا، پیمان فلسفی نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا در مجلس شورای اسلامی به همراه حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت با محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، آخرین وضعیت تولید در بخش‌های صنعتی، شرایط فعالیت کارخانجات، روند توزیع کالاهای اساسی در کشور، وضعیت تأمین ارز، مسائل مرتبط با حمل‌ونقل و همچنین موضوع پشتیبانی و لجستیک مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی ارائه کرد و در ادامه نمایندگان حاضر نیز با طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود، به بیان برخی مسائل و دغدغه‌های روز مردم پرداختند.

در این نشست، پیمان فلسفی بر ضرورت تسریع در روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور تأکید کرد و این موضوع را از جمله مسائل مهم در مدیریت بازار و تأمین نیازهای اساسی مردم دانست.

وی در همین راستا طی تماس‌های تلفنی جداگانه با مسئولان ذی‌ربط، آخرین وضعیت حمل‌ونقل و ترخیص کالاهای اساسی و نهاده‌ها از گمرکات و مبادی ورودی کشور را پیگیری کرد.

بر این اساس، نماینده مردم تهران در تماس با یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، موسوی معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت و همچنین اکبری معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آخرین وضعیت حمل‌ونقل کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز کشور را مورد پیگیری قرار داد.

مسئولان مربوطه در این تماس‌ها با ارائه گزارشی از روند اقدامات انجام شده تأکید کردند که روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات و انتقال آن‌ها به شبکه توزیع کشور در حال انجام است و خللی در این زمینه ایجاد نخواهد شد.