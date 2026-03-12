سیدجلال ساداتیان،‌ سفیر سابق ایران در انگلیس و دیپلمات،‌ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از اهداف آمریکا و اسرائیل در اقدام نظامی علیه ایران و شرایط فعلی این جنگ گفت: آمریکا این تصور را داشت که می‌تواند رهبری را مورد هدف قرار دهد، فرماندهان بزرگ را بزند و سپس بمباران کند، در نتیجه مردم ابراز خوشحالی کرده و به خیابان‌ها بریزند. کما اینکه در شب اول هم مقداری این کار صورت گرفت و این عمل باعث می‌شود که آن‌ها حمله کرده و تاسیسات حاکمیتی را اشغال کنند و حکومت را ساقط می‌کنند. در کردستان هم نیروهایی را آماده کرده بودند که این‌ها وارد شوند و کار تمام شود اما این اتفاق نیفتاد.

جنایت جنگی اتفاق افتاده است

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ آن‌ها نتیجه عکس داشت. خسارات انسانی جدی وارد کردند، رهبری را شهید کردند و خانواده‌اش شامل همسر، دختر و عروسش را شهید کردند، همزمان با این، به مدرسه‌ای حمله کردند که در آن بچه‌های کوچک بی‌گناهی بودند که تا به حال، ظاهراً تا آخرین آمار ۷۵ نفر شهید و نود و شش نفر زخمی داشته‌اند. این‌ها همه جنایت جنگی محسوب می‌شود، یعنی با یک جنایت جنگی کار خود را آغاز کردند.

اهداف اولیه آمریکایی‌ها شکست خورده است

این کارشناس سیاست خارجی با بیان اینکه آمریکایی‌ها تصور اینکه با وجود شهید کردن و ترور فرماندهان، ساختار حفظ شده باشد را نداشتند، عنوان کرد: ایران ظرف سه ساعت پاسخ داد و بعد از آن هم می‌بینیم که دوام پیدا کرده است. از نظر هدف اولیه‌ای که آن‌ها دنبالش بودند، محقق نشد و نه تنها ساختار از بین نرفت، بلکه استحکام پیدا کرد. مردم هم به صحنه آمدند و در جاهای مختلف و شهرستان‌های مختلف و در شرایط گوناگون، شب‌ها هم شاهد حمایت مردم بودیم. همچنین مجلس خبرگان رهبری نهایتاً انتخاب خود را انجام داد و جایگزین رهبر را انتخاب و معرفی کردند. این وحدت و انسجام و هماهنگی در داخل کشور صورت گرفت. بنابراین، هدف اولیه آن‌ها شکست خورد.

آمریکا و اسرائیل ماه‌ها هماهنگی داشتند تا به اهداف خود برسند

ساداتیان با تاکید بر اینکه هیمنه‌ی ارتش آمریکا فرو ریخته است، درباره نحوه درگیر شدن آمریکایی‌ها در این جنگ فرسایشی تصریح کرد: ارتش آمریکا هیمنه‌ای برای خود قائل بود و از ناو هواپیمابر آبراهام به‌عنوان یک نماد یاد می‌کرد تا قدرت خود را نشان دهد. معلوم شد که چقدر رادارهای مستحکم و پیشرفته‌ای را از سر فرماندهی‌اش در قطر گرفته تا کویت و بحرین و اردن، در عربستان، امارات و عمان قرار داده است. همچنین استفاده از پایگاه تأمین سوخت در قبرس و در اقلیم که نیروهای زمینی را هم آماده کرده بودند، هماهنگی کاملی بین آمریکا و اسرائیل طی چند ماه بعد از جنگ ۱۲ روزه صورت گرفته بود به امید اینکه آن کاری که می‌خواهند به نتیجه برسد، نه اینکه آن کار صورت نگیرد، بلکه به تمام این پایگاه‌ها هم حمله شود.

پیروزی‌های ایران جهان را متعجب کرده است

وی افزود: در جریان این جنگ به آن ناو هواپیمابر هم شلیک شد و هزار کیلومتر دورتر ایستاد، تا بیش از این به آن حمله نشود. علاوه بر این حملات نظامی استمرار داشته و آن‌ها فکر می‌کردند که تسلیحات ایران زود تمام می‌شود اما دیشب موج چهلم عملیات وعده صادق ۴ انجام شد. در داخل هم نیروی انتظامی مرزها را مراقبت کرده و پیروزی‌های قابل توجهی به دست آوردند که دنیا را متوجه قدرت ایران کرد و قدرت آمریکا را به چالش کشید و در حقیقت قدرت آمریکا را زیر سوال برد و آن قدرت فرو ریخت.

تنگه هرمز بسته شده است و تبعات جهانی دارد

این کارشناس مسائل بین‌الملل در خصوص تحلیل‌های جهانی از این جنگ و پیروزی‌های ایران اظهار کرد: این نکات را فقط ما نمی‌گوییم، مورد توجه رسانه‌های جهانی هم قرار گرفته است. در رسانه‌های دنیا غیر از اینترنشنال که کاملاً در اختیار اسرائیل است، حتی بی‌بی‌سی با وجود اینکه بسیار شیطنت می‌کند، اما باز از زبان کارشناسان، مطالبی را مطرح می‌کند. با اینکه ایران اعلام نکرده که من تنگه هرمز را بستم، عملاً تنگه هرمز بسته شده و جزو معدود کشتی‌هایی است که به آن‌ها اجازه تردد داده می‌شود، بقیه نمی‌توانند تردد کنند. معنایش این است که ۲۰ میلیون بشکه‌‌ی نفتی که در روز از اینجا تردد داشته، همه متوقف شده و بازار دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده است. قیمت انرژی در اروپا، ژاپن، کره و جاهای مختلف بالا رفته و این‌ها تأثیرات خاص خود را دارد.

دروغ‌های ترامپ فاش شده است

این دیپلمات ایرانی در رابطه با مسائل داخلی آمریکا و فشار‌های سیاسی که بر شخص رییس‌جمهور آمریکا اعمال می‌شود گفت: اکنون سناتورهای خود آمریکا اقدامات ترامپ را مورد سوال قرار داده‌اند، آن‌ها می پرسند برنامه‌اش چیست و دنبال چه چیزی بودند و چگونه می‌خواهند این ماجرا را جمع کنند و چه برنامه‌ای دارند. حالا آن‌ها هم مرتباً در حال مطرح کردن دروغ‌گویی‌هایی هستند و دیگرانی هم که به آن‌ها چسبیده‌اند، می‌گویند که این حرف‌های ترامپ دروغ است. اسرائیل هم تمام دفاع هوایی‌اش را از دست داده حتی دیگر از موج سی و دوم و سوم موشک‌های ایران که به سمت آن‌ها می‌رود، تقریباً بدون دفاع هستند.

کشورها به فکر افتاده‌اند تا این جنگ را تمام کنند

وی با طرح این سوال که اکنون آمریکا و اسرائیل می‌خواهند چه اقداماتی انجام دهند و چگونه می‌خواهند این مسئله را حل کنند، توضیح داد: ظاهراً آقای ترامپ با آقای پوتین تماس گرفته و همچنین پوتین با آقای اردوغان نیز تماس برقرار کرده است. دیگران هم کم و بیش به فکر افتاده‌اند که چگونه می‌توانند وارد عمل شوند تا این ماجرا را جمع کنند. همان‌طور که رهبر فقید هم اشاره کرد، اگر جنگی رخ دهد،‌ منطقه‌ای می‌شود که در عمل دیدیم رخ داد. کشورهای منطقه هم الان می‌بینند آمریکا نمی‌تواند از آن‌ها دفاع کند و آمریکا در باز کردن تنگه هرمز عاجز است.

قیمت نفت باز هم بالا خواهد رفت

وی اضافه کرد: یکی از کارشناسان که در بی‌بی‌سی صحبت می‌کرد، گفت که ترامپ اعلام کرده کشتی‌های را در منطقه اسکورت می‌کنیم، اما او نمی‌تواند این کار را انجام دهد. فرض هم که بتواند، قیمت این اقدامات از خود قیمت کالا بسیار بیشتر خواهد شد و به مراتب بالاتر خواهد رفت. به عنوان مثال، قیمت نفت که حدود ۶۵ دلار بوده، اکنون به چه میزان رسیده است؟ به طوری که تا ۱۲۰ دلار افزایش یافته و ترامپ برای اینکه جبران کند، گفته که تحریم روسیه را برداریم و قیمت به طور تقریبی به حدود ۸۰ دلار رسیده است، اما به تدریج به سمت بالا می‌رود. وضعیت بد اقتصادی برای دنیا پیش آمده و بورس‌های دنیا تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. در داخل خود آمریکا هم قیمت‌ها بالا رفته و در اروپا اعلام شده که ذخایر به پایان رسیده و چند روز دیگر بیشتر نخواهند داشت. حتی چین هم با اینکه ما گفتیم کشتی‌های چینی می‌توانند به رفت و آمد بپردازند، اکنون دنبال این است که این ماجرا را تمام کند.

ایران برای پایان جنگ چهار شرط دارد

ساداتیان با اشاره به این نکته که وضعیت وخیم اقتصادی در جهان پیش‌ آمده است و آمریکا در مدیریت آن ناتوان است گفت: این وضعیت اقتصادی پیش آمده و آمریکا هیچ کاری نمی‌تواند در مقابل این ماجرا انجام دهد و عملاً دست بسته قرار گرفته است. آن‌ها به اشکال مختلفی مانند آتش‌بس و توقف جنگ‌ها در ایران اشاره کرده‌اند، اما ایران به وضوح اعلام کرده که این را قبول ندارد. ایران می‌گوید اول باید عذرخواهی کنید، دوم باید خسارت پرداخت کنید،‌ همچنین تحریم‌ها رفع شود و تعهد دهید که این حمله دوباره تکرار نخواهد شد. در این شرایط بحث هسته‌ای و این مسائل کنار گذاشته شده و مذاکره‌ای در این زمینه وجود ندارد. ایران شروط خود را برای پایان جنگ دارد.

آمریکایی‌ها به خشونت جنگی روی آورده‌اند

وی درباره ابهاماتی که در زمینه شروط ایران برای پایان جنگ وجود دارد، تشریح کرد: شروطی که از سوی ایران مطرح می‌شود، جای ابهام دارد. لذا آن‌ها با لجبازی، حملاتی را انجام می‌دهند و این حملات که انجام می‌دهند، دائماً جنایت جنگی را تکرار می‌کنند و اماکن مسکونی را مورد هدف قرار می‌دهند. آمریکایی‌ها ادعا کردند که مثلاً پاسگاه‌ها را مورد هدف قرار می‌دهند اما اکنون به دنبال هدف قرار دادن مراکز تحت نظارت یونسکو و بیمارستان‌ها هستند و اکنون به این خشونت افتاده‌اند. این اعمال برای چیست؟ برای اینکه روحیه مردم را خراب کنند. آن‌ها هنوز در توهم هستند که اگر این کارها را انجام دهند، مثلاً معترضین بیایند، بخشی را بگیرند و حاکمیت را ساقط کنند اما شما شرایط کشور را مشاهده می‌کنید؛ اصلاً چنین چیزی نیست و همه جا به سامان خود است. نه سوختی جیره‌بندی شده و نه جیره غذایی برای مردم در نظر گرفته شده است. آن‌ها از روی لج، اقداماتی را انجام دهند که دائماً میزان جنایت‌های جنگی آن‌ها را افزایش می‌دهد.

ما با همسایگان خود جنگ نداریم

این کارشناس سیاست بین‌الملل در رابطه با اقداماتی که کشورهای منطقه می‌توانند انجام دهند، پیشنهاد داد: این شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس که تحت عنوان شورای همکاری خلیج فارس شناخته می‌شوند، می‌توانند به یک همکاری منطقه‌ای فکر کنند. این شش کشوبه بی‌خاصیتی آمریکا پی برده‌اند و آمریکا این همه هزینه از آن‌ها گرفته و پایگاه‌هایشان را استفاده کرده، اما هیچ قدرتی برای دفاع از خود نشان نداده است. زیرا عمدتاً تاسیسات همین پایگاه‌ها مورد هدف قرار گرفته و بارها نیز از زبان رئیس‌جمهور و وزیر خارجه و دیگران گفته شده که ما با همسایه‌ها نمی‌جنگیم، بلکه ما با پایگاه‌های آمریکایی در جنگ هستیم.

باید یک ائتلاف منطقه‌ای شکل بگیرد

ساداتیان خاطرنشان کرد: حال که کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده‌اند که آمریکا قادر به تأمین امنیت آن‌ها نیست، امنیت منطقه‌ای را شکل دهند. شورای همکاری خلیج فارس می‌تواند با اضافه کردن مصر، پاکستان و عراق و ایران، شورای همکاری جامعه‌ای را تشکیل دهد. این موضوع یک سری نکات و مسائل واگرا دارد، اما همگرایی این موضوع به مراتب بیشتر از آن مسائل است. چگونه اتحادیه کشورهای اروپا توانستند با یکدیگر کنار بیایند و شورای همکاری را تشکیل دهند؟ علاوه بر این کسی نمی‌گوید که هر کس در این ائتلاف آمد نمی‌تواند با دیگران ارتباط داشته باشد ما می‌گوییم باید یک همکاری منطقه‌ای شکل گیرد و هر کشوری جداگانه روابط خودش را نیز داشته باشد.

