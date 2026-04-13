در کمالات شهید کمال خرازی، بنیانگذار تحول جریان رسانه خبری ایران

در کمالات شهید دکتر سید کمال خرازی – بنیانگذار تحول جریان رسانه خبری ایران

اشنایی من با دکتر خرازی به سال ۱۳۶۲ که ۲۱ ساله بودم برمی گردد جوانی پاسدار که در بخش تبلیغات جنگ سپاه در فضای جنگ تحمیلی فعالیت می‌کرد ان موقع‌ایشان مدیر عامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی و رئیس ستاد تبلیغات جنگ بود و به همین دلیل ارتباط من با‌ایشان بصورت مستمر در فضای تبلیغات و کار رسانه‌ای جنگ شکل گرفت خبرگزاری جمهوری اسلامی قبل از انقلاب خبرگزاری پارس نام داشت با تعداد اندکی خبرنگار ودو خروجی به زبان فارسی - انگلیسی و فعالیت بسیارمحدود که مطابق شرایط قبل از انقلاب بود دکتر خرازی بعد از انقلاب اولین مدیرعامل منصوب ودرعمل کشور متأثر جنگ تحمیلی بود دران ایام فن اوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و اصولاً کار رسانه‌ای و مطبوعاتی بسیار بسیار محدود بود درکشور حتی قبل و بعد از انقلاب چند روزنامه تعداد‌ی مجله یک خبرگزاری و یک سازمان رادیو تلویزیون بود که رادیوبا داشتن \" واحد مرکزی خبر\" فقط بخش خبری داشت ان هم صرفاً برای داخل کشور- جنگ بود و تحمیل جریان رسانه‌ای قدرتمند حامیان صدام در منطقه و غرب علیه مردم بی‌دفاع ایران، در صحنه عمل شریان خبری که بتواند در برابر جریان رسانه‌ای غرب که از صدام حمایت می‌کرد فعالیت نماید وجود نداشت درچنین شرایط دکتر خرازی عهده دار مسئولیت خبرگزاری جمهوری اسلامی شد که امکانات ارتباطی محدود به تلکس و کاغذ بود و حتی فاکس هم نبود اما به همت و زحمات شبانه روزی و اشنایی باعلوم روز جهان (ایشان فوق لیسانس علوم تربیتی دانشگاه تهران وفارغ التحصیل دکتری رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه هیوستون امریکا بودند ) شروع به تحول در همه ابعاد جریان جمع اوری پردازش و انشتار خبر با امکانات بسیار بسیار محدود ان ایام در دهه شصت نمود

از تغییر نام خبرگزاری پارس به جمهوری اسلامی تا اقداماتی بسیار تحول‌گرایانه، ازجمله جذب نیروی جوان و ماهر و ترکیب نیرو‌های مجرب قبل از انقلاب با بعد از انقلاب برای تربیت نسل جدید خبرنگاران حرفه‌ای در کشور که عملاً پایه اصلی رسانه امروزدر ایران را تشکیل می‌دهند – تقویت ارتباطات بین‌المللی و راه‌اندازی زبان عربی درکنار تقویت زبان انگلیسی برای ارسال خبربه کشور‌های عربی (با توجه به حمله عراق به ایران ) – فعال کردن بخش مونیتورینگ رسانه‌های مکتوب و رادیویی به زبان‌های مختلف بصورت ۲۴ ساعته – اصلاح ساختار سازمان فعال کردن دفاتر داخل کشور و خرید و ساخت ساختمان برای تمامی دفاتر داخلی و گسترش ان به نقاط حساس مانند ابادان خرمشهر و.. – راه‌اندازی دفاتر خارج از کشور در کشور‌های اروپایی سازمان ملل اسیا- افریقا و منطقه خلیج فارس و امریکای لاتین – تقویت بخش اموزش و تشکیل کلاس‌های مختلف برای افزایش مهارت خبرنگاران با دعوت اساتید مجرب کشور- بکارگیری جدید‌ترین فن اوری‌های نوین ازجمله اولین کامپیوتر های‌ای بی‌ام و نصب در بخش خبر برای تبدیل تلکس به کامپیوتر و... همزمان راه‌اندازی شریان اطلاع‌رسانی به مسئولین کشور برای اطلاع یافتن از تحولات سایر کشور‌ها و نگاه رسانه‌های بین‌المللی به ایران و برخی اتفاقات داخل کشور که در شرایط جنگ امکان انتشار نداشت – راه‌اندازی شبکه بولتنهای مختلف اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی برای گیرندگان مختلف کشور برای دسترسی هرچه بیشتر همه‌ی ارکان کشور به اطلاعات منطبق با واقع و... فعال شدن در مجامع بین‌المللی رسانه‌ای بویژه تقویت ائتلاف خبرگزاری‌های جنبش عدم تعهد – تقویت ارتباط با خبرگزاری‌های مهم جهان و فراهم کردن حضور خبرنگاران رسانه‌های مهم جهان درایران برای پوشش خبری مستقیم تحولات کشورمان با امضا قرارد دوجانبه برای اعزام خبرنگاران ایرانی به ان کشور‌ها وبالعکس و ده‌ها اقدام دیگر

بدین خاطر پدر تحول رسانه‌های خبری ایران را باید دکترکمال خرازی نام نهاد زیرا پایه گذارتربیت نیروی انسانی جوان مجرب و با انگیزه همزمان ایجاد زیر ساخت داخلی دفاتر در سراسر کشور واعزام خبرنگاران ایرانی به کشورها‌ی مختلف در پنج قاره جهان گردید همچنین سراغاز تغییر زیرساخت فن اوری اطلاعات از تلکس به تکنولوژی نوین جریان تولید خبر در کشور بوده است

دکتر خرازی بیشتر به نقشش در سیاست خارجی شناخته می‌شود و کمتر کسی ازنقش بی‌بدلیش در تحول جریان رسانه کشور یاد می‌کند شاید بدلیل اینکه مربوط به دهه اول انقلاب وشرایط سخت ۸سال جنگ تحمیلی باشد

دکتر خرازی در طول ۴۳ سال درحق من و ده‌ها تن دیگر واقعاً درکسوت استاد - پدر و معلمی کرد بعد از پایان جنگ با راهنمایی‌ایشان از سپاه به خبرگزاری امدم و بعد قسمت این بود که دروزارت خارجه که منتقل شدم‌ایشان وزیر خارجه شود در پژوهشکده علوم شناختی با‌ایشان همکاری داشتم و بعنوان مشاور رسانه‌ای هم درخدمت‌ایشان در شورای راهبری روابط خارجی توفیق بودن در کنار‌ایشان را داشتم به واقع بودن درکنار دکتر خرازی را توفیق درک‌ایشان میدانستم که برایم مهم بود و برای همیشه همراه من خواهد بود

در ذهنم خاطرات بسیار بسیار زیبایی را از‌ایشان در مقاطع مختلف و بحران‌ها مرور کردم به این رسیدم که خاطراتی بصورت خاص ومورد به مورد از صداقت، راست گویی، شفافیت، نظم، مدیریت جامع نگر – اخلاق مدار، مهربان و با محبت، سعه صدر وفاداری، معرفت، ‌ایمان راسخ – نسلط به اخرین تحولات در جهان و کاملاً به روز از نظر فن اوری و اطلاعات - زندگی سلامت از نظرمالی و ساده زیستی بصورت ویژه و... در ذهن دارم که در این کوتاه نوشته نمی‌گنجد

نقش و سهم‌ایشان دربازتعریف و تقویت سیاست خارجی – توسعه علوم شناختی و تربیتی – ایجاد هم گرایی و وحدت در کشور و... نیاز به ده‌ها نوشتار با قلم صاحب‌نظران دارد و من سعی کردم کوتاه به زاویه ا‌ی نا پیدا - کمتر شناخته و درحد بضاعت محدودم بپردازم

درسال ۱۳۶۷ بدلایلی مشکل قلبی پیداکردم ان موقع یک خبرنگار عادی درایرنا بودم خاطرم هست دکتر خرازی جایگاه بسیار مهمی در کشور داشت چشم باز کردم روی تخت بیمارستان اولین کسی را که به همراه محافظ دیدم دکتر خرازی بود که برای عیادت به بیمارستان آمده بود تا سال گذشته که مادرم مرحوم شد و باردیگر دکتر خرازی بود که به مراسم ختم آمد.

دست تقدیر درسال ۱۳۹۲ موجب شد که در دولت اول آقای روحانی بدلیل شرایط خاص کشور مدیرعامل ایرنا شوم خدمت‌ایشان رفتم و گفتم نقش امروز من در ایرنا نتیجه زحمات شماست که درسال ۱۳۶۷ موجب حضور و تربیت من در ایرنا به عنوان خبرنگار شدید و به همین دلیل تجربه اندوخته که شما عاملش بودید را امروز به کار خواهم گرفت مانند همیشه لبخند زد و گفت کار خوبی کردید که مسئولیت را پذیرفتید، خدا به شما کمک می‌کند و موفق خواهید شد.

دکتر خرازی به همراه همسرش که از کمالات‌ایشان زیاد شنیده بودم شهید شدند و حقش هم همین بود که در بستر نمی‌رد اما مطمئن هستم من و صد‌ها تن دیگر از شاگردانش تا مرگ به یادشان و با بهره از سلوک و اموخته‌هایمان از‌ایشان زندگی خواهیم کرد یادش تا ابد زنده است اگرچه دیگر درمیان ما نیست.



چنانم در دلی حاضر که جان درجسم وخون در رگ

فراموشم نه‌ای وقتی که دیگر وقت یاد آیی



محمد خدادی

فروردین ۱۴۰۵