موج چهلم عملیات وعده صادق۴ علیه بیش از ۵۰ هدف در سراسر اراضی اشغالی/ ضربات مهلک ادامه دارد

به‌گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۳۳ عملیات وعده صادق۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

عملیات مشترک و یکپارچه سپاه پاسداران و مقاومت لبنان با طراحی نواخت مستمر آتش در یک طول زمانی 5 ساعته در «موج چهلم» عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک «یا امیرالمومنین علیه السلام» با ترکیبی از شلیک موشک‌های «قدر، عماد، خیبرشکن و فتاح» از سوی سپاه پاسداران و شلیک پهپادها و موشکهای گسترده تهاجمی توسط حزب الله لبنان، علیه بیش از 50 هدف در سراسر اراضی اشغالی، دشمن را با واقعیت میدانی دیگری مواجه ساخت.

این جبهه قدرتمند و یکپارچه ضربات دردناکی را بر پایگاه‌های نظامی رژیم کودک کش از «حیفا در شمال، تل آویو در مرکز و بئر سبع در جنوب» سرزمین‌های اشغالی وارد ساخته است.

در این هجمه گسترده پایگاه‌های «الازرق» و «الخرج» آمریکا در منطقه نیز مورد نواخت مؤثر موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت.

همانگونه که منابع رسانه‌ای رژیم‌صهیونیستی اعتراف و تأیید کرده‌اند، شلیک موشک‌ها از ایران به سمت اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته افزایش محسوس یافته و تلفات صهیونیست‌ها تصاعدی شده است. ضربات مهلک ادامه دارد. «زندگی آژیر به آژیر» ساکنان اراضی اشغالی و حبس طولانی آنها در پناهگاه‌ها، مهمترین دستاورد ترامپ دروغگو و نتانیاهوی خبیث در این جنگ است.