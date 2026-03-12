English العربیه
اطلاعیه شماره ۳۳/

موج چهلم عملیات وعده صادق۴ علیه بیش از ۵۰ هدف در سراسر اراضی اشغالی/ ضربات مهلک ادامه دارد

موج چهلم عملیات وعده صادق۴ علیه بیش از ۵۰ هدف در سراسر اراضی اشغالی/ ضربات مهلک ادامه دارد
روابط عمومی سپاه از اجرای موج چهلم عملیات وعده صادق۴ علیه بیش از ۵۰ هدف در سراسر سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

به‌گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۳۳ عملیات وعده صادق۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

عملیات مشترک و یکپارچه سپاه پاسداران و مقاومت لبنان با طراحی نواخت مستمر آتش در یک طول زمانی 5 ساعته در «موج چهلم» عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک «یا امیرالمومنین علیه السلام» با ترکیبی از شلیک موشک‌های «قدر، عماد، خیبرشکن و فتاح» از سوی سپاه پاسداران و شلیک پهپادها و موشکهای گسترده تهاجمی توسط حزب الله لبنان، علیه بیش از 50 هدف در سراسر اراضی اشغالی، دشمن را با واقعیت میدانی دیگری مواجه ساخت. 

این جبهه قدرتمند و یکپارچه ضربات دردناکی را بر پایگاه‌های نظامی رژیم کودک کش از «حیفا در شمال، تل آویو در مرکز و بئر سبع در جنوب» سرزمین‌های اشغالی وارد ساخته است.

در این هجمه گسترده پایگاه‌های «الازرق» و «الخرج» آمریکا در منطقه نیز مورد نواخت مؤثر موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت.

همانگونه که منابع رسانه‌ای رژیم‌صهیونیستی اعتراف و تأیید کرده‌اند، شلیک موشک‌ها از ایران به سمت اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته افزایش محسوس یافته و تلفات صهیونیست‌ها تصاعدی شده است. ضربات مهلک ادامه دارد. «زندگی آژیر به آژیر» ساکنان اراضی اشغالی و حبس طولانی آنها در پناهگاه‌ها، مهمترین دستاورد ترامپ دروغگو و نتانیاهوی خبیث در این جنگ است.

