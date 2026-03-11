تقدیر سرلشکر عبداللهی ازحضور پرشور مردم درمراسم تشییع شهدای جنگ رمضان

در متن این پیام آمده است:

حمد و سپاس خداوند لایزال را که ملّت مقاوم و خداباور ایران اسلامی را در لحظه های حساس و سرنوشت ساز، هوشیار، بصیر و پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح مقتدر قرار داد تا بار دیگر شاهد حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم در مراسم تشییع پیکرهای مطهر فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و جمعی از شهدای مردمی جنگ تحمیلی رمضان در تهران باشیم.

حماسه‌ ای باشکوه و عزتمند که بار دیگر یاد و خاطره مقاومت و جانفشانی ملت سربلند ایران اسلامی در دوران پر افتخار دفاع مقدس را زنده و جبهه خبیث و زورگوی استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل را مایوس و سرافکنده ساخت.

حضور میلیونی و غیر قابل توصیف مردم ولایتمدار پایتخت ایران اسلامی همزمان با سالروز شهادت مولی الموحدین حضرت علی علیه السلام در این مراسم باشکوه نشانه عشق و ارادت و عمق دلبستگی و دلدادگی آنان به مقام شامخ شهدا، ولایت و رهبری و میهن اسلامی است و یقینا اجر عظیم آن در نزد خداوند متعال محفوظ خواهد بود.

اینجانب ضمن ادای احترام به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و سیدالشهدای انقلاب اسلامی، برخود لازم میدانم از اقشار مختلف مردم که با حضور معنادار خود در مراسم تشییع پیکرهای مطهر فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و جمعی از شهدای مردمی جنگ تحمیلی رمضان در تهران پایتخت ایران اسلامی شرکت کردند و همبستگی و دفاع از آرمان ها و ارزش های اسلام و انقلاب اسلامی را روایت کرده و برگی دیگر بر صفحات زرین تاریخ انقلاب اسلامی افزودند، تقدیر و تشکر نموده و سلامتی و سربلندی ملت شریف و بصیر ایران را تحت توجهات حضرت ولیعصر(عج) و رهبری حکیمانه حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای(حفظ الله) از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.