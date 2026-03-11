پزشکیان شرایط پایان جنگ را اعلام کرد
رئیس جمهور در شبکه ایکس نوشت: تنها راه پایان جنگ؛ پذیرش حقوق مسلم ایران، پرداخت غرامت و الزام قاطع بینالمللی به عدم تجاوز مجدد است.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:
«در تماس با روسای دولتهای روسیه و پاکستان ضمن اعلام التزام جمهوری اسلامی به صلح و آرامش در منطقه، تاکید کردم تنها راه پایان جنگی که با آتشافروزی رژیم صهیونیستی و آمریکا آغاز شده پذیرش حقوق مسلم ایران، پرداخت غرامت و الزام قاطع بینالمللی به عدم تجاوز مجدد آنان است.»