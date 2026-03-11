به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و «هیثم بن طارق آل سعید»، سلطان عمان، در گفت‌وگویی تلفنی پیرامون آخرین تحولات منطقه در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تشریح آثار و پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی آن تبادل نظر کردند.

رئیس‌جمهور در این گفتگو، از مواضع مثبت و نقش سازنده سلطنت عمان در رایزنی‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در پیشبرد دیپلماسی و تلاش برای کاهش تنش‌ها قدردانی نمود.

پزشکیان با یادآوری روند تحولات اخیر خاطرنشان کرد: در شرایطی که ایران در میانه مذاکره با دولت آمریکا بود و دولت عمان نیز در این فرآیند مشارکت فعال و مؤثری داشت، نتیجه این روند، تهاجم وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان بود؛ تهاجمی که در همان آغاز این جنگ ددمنشانه، به شهادت ۱۶۸ کودک و دانش‌آموز در مدرسه‌ای در میناب منجر شد. این واقعه بار دیگر ثابت کرد که دولت آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی به هیچ‌یک از اصول و قواعد بین‌المللی و انسانی پایبند نبوده و جز منطق جنگ و خشونت، ابزار دیگری را نمی‌شناسند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران احترام و اهمیت ویژه‌ای برای تمامی کشورهای همجوار و منطقه قائل است و توسعه همکاری با آنان در صدر اولویت‌های سیاست خارجی ما قرار دارد؛ با این حال، تأکید می‌شود که هرگونه حمله‌ای که از مبدأ پایگاه‌های نظامی آمریکا مستقر در خاک کشورهای منطقه علیه ایران صورت پذیرد، به هیچ عنوان قابل پذیرش نخواهد بود.

پزشکیان همچنین درباره موضوعات مطرح شده درباره حمله به بندر صلاله اظهار داشت: اراده ما بر توسعه روابط و همکاری همه‌جانبه با همسایگان، به‌ویژه سلطنت عمان استوار است و اهداف نظامی ما صرفاً مناطقی است که در حمله به ایران مشارکت مستقیم داشته‌اند؛ لذا در خصوص این واقعه حتماً بررسی‌های دقیق و کامل صورت خواهد گرفت.

«هیثم بن طارق آل سعید»، سلطان عمان نیز در این تماس تلفنی، بر موضع مثبت و مستمر این کشور نسبت به جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

سلطان عمان با اشاره به تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای ایجاد تقابل میان کشورهای اسلامی، ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای جهت تحکیم ثبات و صلح و لزوم جلوگیری از تضعیف امنیت و گسترش دامنه‌ی جنگ در منطقه را مورد تأکید قرار داد.

