اقدام اتحادیه اروپا برای تحریم ایران، غیر قانونی و غیر اخلاقی است

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به اقدام اتحادیه اروپایی در اعمال تحریم جدید علیه ایران نوشت:

این اقدام، هم غیرمنطقی است و هم غیراخلاقی و غیرقانونی: شما در پی آن هستید که ایران را به دلیل اعمال حق ذاتی خود برای دفاع مشروع طبق مادهٔ ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و نیز به خاطر مقاومت در برابر تجاوز بی‌رحمانه و غیرقانونی ایالات متحده و رژیم اسرائیل مجازات کنید، در حالی که هم‌زمان همان متجاوزان نسل‌کش را مسلح می‌کنید، از آن‌ها حمایت می‌کنید و زمینهٔ اقداماتشان را فراهم می‌سازید.

چنین موضعی چیزی کمتر از همدستی فعال در قانون‌شکنی بین‌المللی و جنایت‌های هولناک و فجیع نیست.

