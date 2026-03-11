به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رییس سازمان عقیدتی سیاسی جمهوری اسلامی ایران به‌مناسبت تشییع فرماندهان شهید جنگ تحمیلی رمضان پیامی صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ

فرماندهان شهید نیروهای مسلح و یاران امام شهید، به راستی ره یافتگان وصالند و در کسوت شهادت به مقام قرب و رضوان الهی دست یافته‌اند.

شهادت همراه ولی خداوند، به دست اشقی الاشقیا و تشییع در سالروز شهادت امیر مؤمنان بر شانه‌های بلند ملت مؤمن و قهرمان پرور، اوج عزت و مقام فاخر این مجاهدان سرفراز است.

در سالروز شهادت امام حماسه و ایثار، اسطوره تقوا و نماد عدالت، مولای متقیان، حضرت علی بن ابی طالب (ع)، پیکرهای مطهر فرماندهان شهید و دلاوران دفاع مقدس را با افتخار بر شانه‌های ستبر و قامت برافراشته ملت عزیز تشییع خواهیم کرد.

حضور میلیونی ملت قهرمان ایران در مراسم بدرقه فرماندهان شهید و پرچمداران قبیله خورشید، امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، سردار سپهبد شهید محمد پاکپور، امیر دریاسالار شهید علی شمخانی، امیر سرلشکر خلبان شهید عزیز نصیرزاده، سردار سرلشکر بسیجی محمد شیرازی و همرزمان صدیقشان، نشان دهنده تداوم مسیر بزرگان شهید و شایستگان ملت در کسوت سربازی خواهد بود و شراره‌های هراس و یأس از امت همیشه بیدار و قهرمان‌پرور را به جان دشمن می‌افکند.

نامشان جاودانه و راهشان پر رهرو باد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

عباس محمدحسنی