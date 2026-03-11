به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، امروز در تماس تلفنی با استانداران ۱۳ استان کشور درباره آخرین وضعیت مدیریتی، اقتصادی و معیشتی استان‌ها گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

در این تماس‌ها، استانداران استان‌های گلستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، بوشهر، اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری گزارش‌هایی از وضعیت جاری و اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف ارائه کردند.

عارف در این گفت‌وگوها با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت مدیریت میدانی استانداران، هماهنگی میان نهادهای اجرایی، امنیتی و خدمات‌رسان و رسیدگی فوری به مطالبات مردم تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تأمین پایدار کالاهای اساسی و مدیریت بازار در آستانه نوروز و عید سعید فطر، دستور داد تا ذخایر راهبردی کالاها افزایش یابد، شبکه‌های توزیع تقویت شود و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و مایحتاج عمومی در استان‌ها برگزار گردد.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه، به‌منظور تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و رفع چالش‌های محلی، اختیارات بیشتری به استانداران تفویض کرد تا بتوانند با انعطاف و سرعت بالاتر در جهت حل مسائل و تأمین نیازهای مردم اقدام کنند.

عارف حفظ آرامش عمومی، پایداری خدمات عمومی، استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تأمین معیشت مردم را از اولویت‌های اصلی مدیریت استان‌ها دانست.

استانداران نیز در این گفت‌وگوها با ارائه گزارش‌هایی اعلام کردند که وضعیت ذخایر و توزیع کالاهای اساسی در استان‌ها مطلوب است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای کنترل بازار و تأمین نیازهای شهروندان انجام شده است. آنان همچنین از هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی خبر دادند و تأکید کردند که خدمات‌رسانی در استان‌ها در شرایطی آرام و پایدار ادامه دارد.