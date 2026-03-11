عارف در گفتوگو با استانداران ۱۳ استان؛
تأمین پایدار معیشت مردم اولویت مدیریت استانها
معاون اول رئیسجمهور در تماس تلفنی با استانداران ۱۳ استان کشور، با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و مدیریت میدانی استانداران، بر تأمین مستمر کالاهای اساسی و حفظ معیشت و آرامش مردم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، امروز در تماس تلفنی با استانداران ۱۳ استان کشور درباره آخرین وضعیت مدیریتی، اقتصادی و معیشتی استانها گفتوگو و تبادل نظر کرد.
در این تماسها، استانداران استانهای گلستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، بوشهر، اصفهان و چهارمحالوبختیاری گزارشهایی از وضعیت جاری و اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف ارائه کردند.
عارف در این گفتوگوها با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، بر ضرورت مدیریت میدانی استانداران، هماهنگی میان نهادهای اجرایی، امنیتی و خدماترسان و رسیدگی فوری به مطالبات مردم تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت تأمین پایدار کالاهای اساسی و مدیریت بازار در آستانه نوروز و عید سعید فطر، دستور داد تا ذخایر راهبردی کالاها افزایش یابد، شبکههای توزیع تقویت شود و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و مایحتاج عمومی در استانها برگزار گردد.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه، بهمنظور تسریع در تصمیمگیریها و رفع چالشهای محلی، اختیارات بیشتری به استانداران تفویض کرد تا بتوانند با انعطاف و سرعت بالاتر در جهت حل مسائل و تأمین نیازهای مردم اقدام کنند.
عارف حفظ آرامش عمومی، پایداری خدمات عمومی، استمرار فعالیتهای اقتصادی و تأمین معیشت مردم را از اولویتهای اصلی مدیریت استانها دانست.
استانداران نیز در این گفتوگوها با ارائه گزارشهایی اعلام کردند که وضعیت ذخایر و توزیع کالاهای اساسی در استانها مطلوب است و برنامهریزیهای لازم برای کنترل بازار و تأمین نیازهای شهروندان انجام شده است. آنان همچنین از هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی خبر دادند و تأکید کردند که خدماترسانی در استانها در شرایطی آرام و پایدار ادامه دارد.