انهدام هسته تروریستی در خوزستان

به گزارش ایلنا، اطلاعیه اداره کل اطلاعات استان خوزستان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تسلیت شهادت مولی الموحدین، امیرالمؤمنین، علی ابن ابی طالب علیه السلام و با دعا برای قبولی طاعات و عبادات مردم ولایتمدار، شهید پرور و مقاوم ایران اسلامی به اطلاع می‌رساند با عنایت خداوند متعال، سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان خوزستان، در لیالی مبارک قدر با استفاده از اطلاعات مردمی و هم افزایی با اعضای جامعه اطلاعاتی استان و پس از اقدامات اطلاعاتی تکمیلی، یک گروه مسلح مرتبط با دشمن آمریکایی _ صهیونی خارج از کشور در استان را شناسایی و سرکرده و پنج عضو آن را دستگیر کردند.

از مخفی گاه‌های این گروه تروریستی علاوه بر سلاح‌های گرم، ۴ بمب دست ساز آماده انفجار و تمامی ادوات ساخت بمب کشف گردید. مزدوران بیگانه عضو این گروه تروریستی تجزیه‌طلب که از سوی دشمن آمریکایی صهیونیستی تأمین مالی شده و آموزش‌های تروریستی دیده بودند، قبلاً ضمن حمله مسلحانه به تأسیسات زیرساختی استان و حوزه‌های بسیج اهواز، در صدد بمب‌گذاری‌های گسترده در استان خوزستان بودند که با لطف الهی در اجرای نیات شوم خود ناکام ماندند.