وزیر آموزش و پرورش:
در جنگ رمضان ۲۰۶ دانشآموز و معلم به شهادت رسیدهاند
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در حاشیه در آیین تشییع پیکرهای مطهر فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح و جمعی از شهدای مردمی گفت: شهادت دانشآموزان و معلمان از غمبارترین حوادثی است که نهتنها ایران، بلکه افکار عمومی جهان را متأثر کرده است.
وی ادامه داد: در جنگ رمضان ۲۰۶ دانشآموز و معلم به شهادت رسیدهاند، حدود ۱۶۱ دانشآموز و فرهنگی نیز مجروح شدهاند که هماکنون در مراکز درمانی تحت مداوا قرار دارند. در پی این حملات، نزدیک به ۱۲۰ مدرسه در بخشهای مختلف آسیب دیدهاند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: هدف قرار دادن مدارس نشانه درماندگی دشمن است، حمله به مراکز آموزشی و کودکان بیگناه، جلوهای آشکار از وحشیگری و خباثت دشمن است و نشان میدهد که در برابر اراده ملت ایران به بنبست رسیده است.
وی ادامه داد: خون شهدای معصوم و کودکان بیگناه، به برکت دعای رهبر معظم انقلاب و ایستادگی ملت ایران، به زودی شکست دشمن و فروپاشی هیمنه آن را رقم خواهد زد.
کاظمی گفت: با وجود شرایط سخت اقتصادی کشور، با پیگیری رئیس جمهور، معاون اول و همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، حقوق معلمان ۱۰ روز پیش از پایان سال پرداخت شد. احکام رتبهبندی بیش از ۲۰۰ هزار معلم نیز صادر و معوقات ششماهه آنها پرداخت شده است و در حال حاضر تقریباً تمامی مطالبات فرهنگیان تسویه شده است.