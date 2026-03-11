وزیر آموزش و پرورش:

در جنگ رمضان ۲۰۶ دانش‌آموز و معلم به شهادت رسیده‌اند
وزیر آموزش و پرورش گفت: در جنگ رمضان ۲۰۶ دانش‌آموز و معلم به شهادت رسیده‌اند، حدود ۱۶۱ دانش‌آموز و فرهنگی نیز مجروح شده‌اند که هم‌اکنون در مراکز درمانی تحت مداوا قرار دارند. در پی این حملات، نزدیک به ۱۲۰ مدرسه در بخش‌های مختلف آسیب دیده‌اند.

به گزارش ایلنا،  علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در حاشیه در آیین تشییع پیکرهای مطهر فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح و جمعی از شهدای مردمی گفت:  شهادت دانش‌آموزان و معلمان از غم‌بارترین حوادثی است که نه‌تنها ایران، بلکه افکار عمومی جهان را متأثر کرده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: هدف قرار دادن مدارس نشانه درماندگی دشمن است، حمله به مراکز آموزشی و کودکان بی‌گناه، جلوه‌ای آشکار از وحشی‌گری و خباثت دشمن است و نشان می‌دهد که در برابر اراده ملت ایران به بن‌بست رسیده است.

وی ادامه داد: خون شهدای معصوم و کودکان بی‌گناه، به برکت دعای رهبر معظم انقلاب و ایستادگی ملت ایران، به زودی شکست دشمن و فروپاشی هیمنه آن را رقم خواهد زد.

کاظمی گفت: با وجود شرایط سخت اقتصادی کشور، با پیگیری رئیس جمهور، معاون اول و همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، حقوق معلمان ۱۰ روز پیش از پایان سال پرداخت شد. احکام رتبه‌بندی بیش از ۲۰۰ هزار معلم نیز صادر و معوقات شش‌ماهه آن‌ها پرداخت شده است و در حال حاضر تقریباً تمامی مطالبات فرهنگیان تسویه شده است.

 

 

