رضایی:
موسسات مالی آمریکایی منتظر صاعقههای نیروهای مسلح ایران باشند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت:در مقابل شهادت کارمندان خودم بانکهای ایرانی، بانکها و موسسات مالی آمریکایی منتظر صاعقه های نیروهای مسلح ایران باشند.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت:
گفتیم چشم در مقابل چشم
در مقابل شهادت کارمندان خودم بانکهای ایرانی، بانکها و موسسات مالی آمریکایی منتظر صاعقه های نیروهای مسلح ایران باشند.
صدای انفجار بانکهای آمریکایی را باید لابیهای صهیونیستی در نیویورک بشوند.