خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رضایی:

موسسات مالی آمریکایی منتظر صاعقه‌های نیروهای مسلح ایران باشند

موسسات مالی آمریکایی منتظر صاعقه‌های نیروهای مسلح ایران باشند
کد خبر : 1761214
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت:در مقابل شهادت کارمندان خودم بانک‌های ایرانی، بانک‌ها و موسسات مالی آمریکایی منتظر صاعقه های نیروهای مسلح ایران باشند.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت:

گفتیم چشم در مقابل چشم 

در مقابل شهادت کارمندان خودم بانک‌های ایرانی، بانک‌ها و موسسات مالی آمریکایی منتظر صاعقه های نیروهای مسلح ایران باشند.

صدای انفجار بانک‌های آمریکایی را باید لابی‌های صهیونیستی در نیویورک بشوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل