مسئولان قدردان همراهی مردم هستند و راه شهدا را ادامه میدهند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع سرداران شهید گفت: حضور چشمگیر مردم در صحنههای مختلف نشان میدهد نظام جمهوری اسلامی ریشه در مردم دارد و توطئههای خارجی نتوانسته ایرانیان را نا امید کند.
به گزارش ایلنا، احمد میدری در مراسم تشییع شهدای جنگ رمضان؛ ضمن تسلیت ایام شهادت امیرالمؤمنین(ع) و همچنین شهادت فرماندهان و شهروندانی که در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکایی جان خود را از دست داده و به مقام شهادت نائل شدند، اظهار کرد: حضور چشمگیر مردم امروز همانند همیشه نشان میدهد که این نظام تا چه اندازه در میان مردم ریشه دارد.
وی افزود: توطئهها و فشارهایی که طی حدود پنج دهه گذشته از سوی دشمنان خارجی علیه کشور اعمال شده، نتوانسته مردم را ناامید کند و جامعه همچنان با استحکام در صحنه حضور دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مسئولان نیز در کنار مردم مشغول انجام وظایف خود هستند و تلاش میکنند در مسیر خدمترسانی گام بردارند.