به گزارش ایلنا، احمد میدری در مراسم تشییع شهدای جنگ رمضان؛ ضمن تسلیت ایام شهادت امیرالمؤمنین(ع) و همچنین شهادت فرماندهان و شهروندانی که در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکایی جان خود را از دست داده و به مقام شهادت نائل شدند، اظهار کرد: حضور چشمگیر مردم امروز همانند همیشه نشان می‌دهد که این نظام تا چه اندازه در میان مردم ریشه دارد.

وی افزود: توطئه‌ها و فشارهایی که طی حدود پنج دهه گذشته از سوی دشمنان خارجی علیه کشور اعمال شده، نتوانسته مردم را ناامید کند و جامعه همچنان با استحکام در صحنه حضور دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مسئولان نیز در کنار مردم مشغول انجام وظایف خود هستند و تلاش می‌کنند در مسیر خدمت‌رسانی گام بردارند.

