دریادار تنگسیری:

شناورهای عبوری از تنگه هرمز باید از ‎ایران اجازه بگیرند

شناورهای عبوری از تنگه هرمز باید از ‎ایران اجازه بگیرند
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: هر شناوری که قصد عبور دارد از تنگه هرمز را دارد باید از ‎ایران اجازه بگیرد.

به گزارش ایلنا، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«به کشتی‌ها برای عبور از ‎تنگه هرمز اطمینان داده بودند؟

این را باید از خدمه کشتی‌های expres rome و  mayuree naree جویا شد که امروز با اعتماد به وعده‌های توخالی به اخطارها بی‌توجهی کردند و قصد عبور از تنگه را داشتند اما گرفتار شدند.

هر شناوری قصد عبور دارد باید از ‎ایران اجازه بگیرد.»

