دریادار تنگسیری:
شناورهای عبوری از تنگه هرمز باید از ایران اجازه بگیرند
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: هر شناوری که قصد عبور دارد از تنگه هرمز را دارد باید از ایران اجازه بگیرد.
به گزارش ایلنا، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«به کشتیها برای عبور از تنگه هرمز اطمینان داده بودند؟
این را باید از خدمه کشتیهای expres rome و mayuree naree جویا شد که امروز با اعتماد به وعدههای توخالی به اخطارها بیتوجهی کردند و قصد عبور از تنگه را داشتند اما گرفتار شدند.
هر شناوری قصد عبور دارد باید از ایران اجازه بگیرد.»