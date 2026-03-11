پیام سپاه پاسداران به مناسبت شهادت سرلشکر رضاییان رئیس سازمان اطلاعات فراجا

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام تبریک و تسلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا رضاییان رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت پرافتخار سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا رضاییان، رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در جنایت حمله ددمنشانه و مشترک رژیم تروریستی ایالات متحده آمریکا و رژیم گرگ صفت صهیونیستی علیه ایران اسلامی، بار دیگر ماهیت خصمانه و راهبرد بی‌ثبات‌سازی دشمنان ملت ایران در برابر امنیت و اقتدار ملی را آشکار ساخت.

این سرادر مؤمن و مجاهد عرصه امنیت و اطلاعات، سالیان متمادی از عمر خویش را در مسیر صیانت از امنیت داخلی کشور، ارتقای اشراف اطلاعاتی، مقابله هوشمندانه با شبکه‌های سازمان‌یافته تهدید و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان صرف نمود و با روحیه‌ای جهادی و نگاه راهبردی، نقشی اثرگذار در تحکیم امنیت پایدار و تقویت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور ایفا کرد.

حضور مؤثر ایشان در جایگاه ریاست سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی کشور، سهمی مهم در ارتقای کارآمدی سازوکارهای پیشگیری، افزایش قدرت کشف و مقابله با تهدیدات ترکیبی و تقویت هم‌افزایی میان ارکان مختلف امنیتی جمهوری اسلامی ایران داشت و خدمات ارزنده‌ای در مسیر صیانت از آرامش و امنیت جامعه برجای گذاشت.

بی‌تردید شهادت این سرداررشید، اگرچه ضایعه‌ای سنگین برای مجموعه انتظامی و جامعه اطلاعاتی کشور و خانواده بزرگ نیروهای مسلح محسوب می‌شود، اما خون مطهر او سرمایه‌ای راهبردی برای تعمیق اراده ملی، تقویت روحیه مجاهدت و افزایش ابتکار عمل در مواجهه با تهدیدات امنیتی خواهد بود. تجربه تاریخی نشان داده است که ترور فرماندهان و مدیران مؤثر امنیتی، نه‌تنها خللی در مسیر اقتدار ملی ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب تحکیم انسجام سازمانی و ارتقای توان مقابله با دشمنان می‌شود ‌شود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به محضر حضرتولی‌عصر(عج)، خانواده مکرم آن شهید والامقام، فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، آحاد نیروهای مسلح و ملت شریف ایران، تأکید می‌نماید که راه پرافتخار این مجاهد صدیق با صلابت، هوشمندی و ابتکار راهبردی ادامه خواهد یافت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی