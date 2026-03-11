پیام سپاه پاسداران به مناسبت شهادت سرلشکر رضاییان رئیس سازمان اطلاعات فراجا
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا رضاییان رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام تبریک و تسلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا رضاییان رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت پرافتخار سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا رضاییان، رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در جنایت حمله ددمنشانه و مشترک رژیم تروریستی ایالات متحده آمریکا و رژیم گرگ صفت صهیونیستی علیه ایران اسلامی، بار دیگر ماهیت خصمانه و راهبرد بیثباتسازی دشمنان ملت ایران در برابر امنیت و اقتدار ملی را آشکار ساخت.
این سرادر مؤمن و مجاهد عرصه امنیت و اطلاعات، سالیان متمادی از عمر خویش را در مسیر صیانت از امنیت داخلی کشور، ارتقای اشراف اطلاعاتی، مقابله هوشمندانه با شبکههای سازمانیافته تهدید و خنثیسازی توطئههای دشمنان صرف نمود و با روحیهای جهادی و نگاه راهبردی، نقشی اثرگذار در تحکیم امنیت پایدار و تقویت دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور ایفا کرد.
حضور مؤثر ایشان در جایگاه ریاست سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی کشور، سهمی مهم در ارتقای کارآمدی سازوکارهای پیشگیری، افزایش قدرت کشف و مقابله با تهدیدات ترکیبی و تقویت همافزایی میان ارکان مختلف امنیتی جمهوری اسلامی ایران داشت و خدمات ارزندهای در مسیر صیانت از آرامش و امنیت جامعه برجای گذاشت.
بیتردید شهادت این سرداررشید، اگرچه ضایعهای سنگین برای مجموعه انتظامی و جامعه اطلاعاتی کشور و خانواده بزرگ نیروهای مسلح محسوب میشود، اما خون مطهر او سرمایهای راهبردی برای تعمیق اراده ملی، تقویت روحیه مجاهدت و افزایش ابتکار عمل در مواجهه با تهدیدات امنیتی خواهد بود. تجربه تاریخی نشان داده است که ترور فرماندهان و مدیران مؤثر امنیتی، نهتنها خللی در مسیر اقتدار ملی ایجاد نمیکند، بلکه موجب تحکیم انسجام سازمانی و ارتقای توان مقابله با دشمنان میشود شود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به محضر حضرتولیعصر(عج)، خانواده مکرم آن شهید والامقام، فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، آحاد نیروهای مسلح و ملت شریف ایران، تأکید مینماید که راه پرافتخار این مجاهد صدیق با صلابت، هوشمندی و ابتکار راهبردی ادامه خواهد یافت.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی