به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام رحمت‌اله بیگدلی فعال سیاسی، مدرس حوزه و دانشگاه و عضو شورای راهبری انتخاب اعضای دولت چهاردهم در پی انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به رهبری در پیامی با تبریک این انتخاب نوشت:

باسم رب الشهداء والصدیقین

حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دامت برکاته

رهبر منتخب جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت و عرض تسلیت به مناسبت شهادت پرافتخار پدر بزرگوار و دیگر اعضای خاندان معزز و تبریک انتخاب حضرت‌عالی به رهبری جمهوری اسلامی

دشمن آمریکایی صهیونی بر این تصور باطل بود که با ترور رهبر فقید انقلاب، شیرازه نظام از هم خواهد گسست، اما آنچه رخ داد دقیقاً خلاف این تصور واهی بود. شهادت آن بزرگوار نه تنها موجب تزلزل نظام نشد، بلکه توطئه دشمنان را نقش بر آب کرد و موجی از همبستگی و بیداری را در ایران و میان عدالت‌خواهان جهان برانگیخت.

این تجربه بار دیگر نشان داد نظامی که ریشه در ایمان مردم و اراده ملت دارد با حذف یک فرد در بالاترین سطح قدرت هم فرو نمی‌پاشد!

در میان حملات ناجوانمردانه دشمن و از پس شهادت رهبر، فرمانده کل قوا و دیگر فرماندهان بزرگوار، انتخاب حضرت‌عالی از سوی مجلس خبرگان صرفاً انتقال قدرت در رأس ساختار سیاسی نیست، بلکه ادامه آن مسیر تاریخی و تمدنی‌ است که با نهضت امام خمینی آغاز و با هدایت رهبر شهید انقلاب به واقعیتی اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و جهانی تبدیل شد.

این انتخاب بارقه امیدی تازه برای ملت ایران و در عین حال پاسخی کوبنده به ائتلاف زر و زور و تزویر بود که با تکیه بر ثروت‌های غارت‌شده از ملت‌ها، زرادخانه‌های مرگ‌بار و امپراطوری عظیم رسانه‌ای دروغ در انتظار تزلزل نظام بود، غافل از این‌که نظامی که بر ایمان مردم، اراده ملی و هویت تاریخی یک ملت استوار است با توطئه دشمنان نه تضعیف، بلکه نیرومندتر می‌شود.

اما تجربه تاریخی ملت‌ها و آموزه‌های حکمت سیاسی اسلام نشان می‌دهد که پایداری هر جامعه و نظامی در گرو پیوند سه عنصر بنیادین است: مردم، نخبگان و حاکمیت.

از این رو امید می‌رود در دوران رهبری حضرت‌عالی این پیوند در چارچوب سه اصل اساسی تقویت شود:

۱. وحدت ملی

وحدت ملی به معنای تبدیل تکثر فکری و اجتماعی به نیرویی سازنده برای پیشرفت کشور است. تجربه تاریخی ایران نشان داده است که هرگاه ملت ایران با وجود انواع تفاوت‌ها در دفاع از سرنوشت مشترک خود همدل شده‌اند، توانسته‌اند از دشوارترین گردنه‌های تاریخی عبور کنند.

وحدت ملی در صورتی محقق می‌شود که همه ملت با انواع سلایق در اداره کشور و دفاع از آن حضور داشته باشند و امروز رسانه ملی و تریبون‌های عمومی باید آینه وحدت ملی باشد و همه سلایق ملت باید نمایندگان خود را در دفاع از کشور در قاب صداوسیما و پشت تریبون‌های عمومی ببینند.

۲. اعتماد به مردم و تقویت سرمایه اجتماعی

پایداری هر نظام سیاسی در گرو اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت است؛ اعتمادی که تنها در سایه عدالت، صداقت و مشارکت واقعی مردم شکل می‌گیرد. در منطق حکمرانی اسلام مردم نه در حاشیه قدرت، بلکه در متن آن قرار دارند؛ چنان‌که امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر فرمود:

«ستون دین و جماعت مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان، توده مردم‌اند؛ پس باید توجّه و عنایت تو به آنان باشد.»

و در بیان معیار تقدس جامعه از رسول خدا(ص) نقل کرد:

«ملّتى که نتوان در میان آنان بدون ترس، حقّ ضعیف را از قوى گرفت هرگز قابل تقدیس نیست.»

معاویة بن ابی‌سفیان وقتی با شجاعت کلامی بانوی مجاهد سوده همدانی در مقابل خودش مواجه شد خطاب به او گفت:

«لقد لمظکم ابن أبی‌طالب الجُرأة علی السطان فبطیئا ما تفطمون؛

این جرأت و بی‌پروایی در برابر قدرت را پسر ابی‌طالب به شماها چشانده است، اما روزی می‌رسد که نگذارند شما در برابر قدرت این‌گونه شجاعانه سخن بگویید.»

«لَمظ» به معنای نرم کردن غذا و خیساندن آن در دهان برای پرنده است و به این معنی است که علی(ع) شما را این‌گونه پروراند که در برابر قدرت شجاع باشید و شخصیّت خود را نبازید!

امید است که در دوران رهبری حضرت‌عالی شاهد تربیت شهروندان شجاع همانند سوده همدانی باشیم.

شهروندان شجاع ضامن اصلاح ناکارآمدی‌ها و ایستادگی در مقابل دشمنان ملت و کشور هستند.

۳. تجربه ملت‌ها نشان داده است که تصمیم‌های راهبردی زمانی کارآمد و پایدار خواهند بود که بر پایه تحلیل علمی، تجربه تاریخی و خرد جمعی اتخاذ شوند.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی می‌تواند زمینه‌ساز سیاست‌های سنجیده، واقع‌بینانه و آینده‌نگر باشد و مسیر پیشرفت کشور را هموارتر سازد.

خدای بزرگ را به اسمای حسنایش می‌خوانم که به حضرت‌عالی توفیق حکمت، تدبیر و استقامت در انجام مسؤولیت خطیر رهبری عنایت فرماید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

رحمت‌اله بیگدلی

۱۹ اسفند ۱۴۰۴ | ۲۰ رمضان ۱۴۴۷

