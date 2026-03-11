سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء:
قیمت نفت تا ۲۰۰ دلار هم میرود/دست ایران برای ضربات کوبندهتر پر است
کد خبر : 1761195
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء به آمریکا هشدار داد که قیمت نفت تا بشکهای ۲۰۰ دلار بالا میرود و آمریکا نمیتواند با سیاست «تنفس مصنوعی»، قیمت نفت و انرژی را پایین بیاورد.
به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء تأکید کرد: قیمت نفت به «امنیت منطقه» بستگی دارد.
این هشدار پس از آن مطرح میشود که مقامات آمریکا پس از «مدیریت هوشمند تنگه هرمز» به دست ایران، رو به تهدید حملات بیشتر علیه ایرانیان آوردهاند.
وی سیاستمداران آمریکا را «احمق» توصیف کرد و گفت: «دشمنان آمریکایی صهیونیستی به علت شکستهای پیدرپی و فروپاشی روحی و روانی ارتش و سیاستمداران، به گفتار درمانی روی آوردهاند.»
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء افزود: «چون نیروهای مسلح ایران ابتکار عمل را در تنگه هرمز در دست دارند و نیازی به بستن آن تنگه نیست.» او گفت که بسته شدن تنگه هرمز به علت شرایطی است که آمریکا و صهیونیستها به کشورهای جهان تحمیل کردهاند.
او تأکید کرد: ایران هرگز اجازه نمیدهد حتی یک لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیستها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند. هر شناور یا محموله نفتی که برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و شرکای متخاصم آنها باشد، هدف مشروع ایران خواهد بود.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء هشدار داد: «زمان راهبرد پنهان شدن پشت کشورهای همسایه و مسلمان غرب آسیا، به پایان رسیده است» و «سیاست ضربه متقابل از سوی ایران پایان یافته و سیاست ضربه پشت ضربه و تنبیه را تا پشیمانی کامل ادامه میدهد».
سخنگوی این قرارگاه، ارتش آمریکا را «بزدل» خواند و گفت: «ترفند پنهان شدن ارتش شما در اماکن عمومی و زیرساختهای کشورهای منطقه نمیتواند آنها را از باتلاقی که گرفتار شدید، نجات دهد. همه اینها در آتشی که شعلهور کردید، میسوزد و خواهد سوخت.»
او به آمریکاییها گفت: یک بار هم که شده صادق باشید و به شکست خود در طول تاریخ آمریکا از زمان بسته شدن نطفه نحس اسرائیل اعتراف کنید. به زبان غلط کردن خودتان را تلفظ کنید. قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء تهدید کرده منتظر ناو آمریکاییها میماند. ایران در روزهای گذشته جنگ رمضان، به ناوهای آمریکا موشک زده بود.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء تأکید کرد: «نیروهای مسلح ایران اجازه ترمیم و بازسازی ارتش شکست خورده آمریکا را نخواهند داد و دست ایران برای ضربات کوبندهتر پر است.»