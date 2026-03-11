خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه سپاه پاسداران به مناسبت شهادت جانشین رئیس دفتر فرمانده کل قوا

اطلاعیه سپاه پاسداران به مناسبت شهادت جانشین رئیس دفتر فرمانده کل قوا
کد خبر : 1761194
لینک کوتاه کپی شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهیداکبر ابراهیم‌زاده جانشین رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام تبریک و تسلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار سرلشکر شهیداکبر ابراهیم‌زاده جانشین رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت پرافتخار سردار سرلشکر پاسدار شهید اکبر ابراهیم‌زاده، جانشین رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا، در پی جنایت تجاوز  مشترک رژیم تروریستی ایالات متحده آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی علیه ایران اسلامی، بار دیگر ماهیت خصمانه و رویکرد تقابلی جبهه استکبار در برابر اقتدار، استقلال و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را آشکار ساخت.

این سردار مؤمن، انقلابی و مجاهد، سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، تقویت انسجام و کارآمدی ساختار فرماندهی نیروهای مسلح و پشتیبانی مؤثر از تدابیر و فرامین فرماندهی معظم کل قوا صرف نمود. حضور مسئولانه و هوشمندانه ایشان در جایگاه جانشین رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا، نقشی مؤثر در تقویت هماهنگی‌ها و ارتقای کارآمدی سازوکارهای تصمیم‌سازی و تعمیق هم‌افزایی میان ارکان مختلف نیروهای مسلح ایفا کرد.

بی‌تردید شهادت این سردار فداکار و گمنام، اگرچه ضایعه‌ای سنگین برای خانواده بزرگ نیروهای مسلح و ملت شریف ایران به شمار می‌رود، اما خون مطهر او سرمایه‌ای راهبردی برای تحکیم انسجام ملی، تعمیق روحیه مجاهدت و استمرار مسیر اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به محضر حضرت ولیعصر (عج)، خانواده مکرم آن شهید والامقام، فرماندهان و آحاد نیروهای مسلح و ملت بزرگ ایران، تأکید می‌نماید که راه نورانی این مجاهد مخلص با صلابت، بصیرت و هوشمندی راهبردی استمرار خواهد یافت و دشمنان ملت ایران در برابر اراده راسخ فرزندان این سرزمین، با واقعیت اقتدار و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهند شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل