اطلاعیه سپاه پاسداران به مناسبت شهادت جانشین رئیس دفتر فرمانده کل قوا

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام تبریک و تسلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار سرلشکر شهیداکبر ابراهیم‌زاده جانشین رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت پرافتخار سردار سرلشکر پاسدار شهید اکبر ابراهیم‌زاده، جانشین رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا، در پی جنایت تجاوز مشترک رژیم تروریستی ایالات متحده آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی علیه ایران اسلامی، بار دیگر ماهیت خصمانه و رویکرد تقابلی جبهه استکبار در برابر اقتدار، استقلال و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را آشکار ساخت.

این سردار مؤمن، انقلابی و مجاهد، سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، تقویت انسجام و کارآمدی ساختار فرماندهی نیروهای مسلح و پشتیبانی مؤثر از تدابیر و فرامین فرماندهی معظم کل قوا صرف نمود. حضور مسئولانه و هوشمندانه ایشان در جایگاه جانشین رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا، نقشی مؤثر در تقویت هماهنگی‌ها و ارتقای کارآمدی سازوکارهای تصمیم‌سازی و تعمیق هم‌افزایی میان ارکان مختلف نیروهای مسلح ایفا کرد.

بی‌تردید شهادت این سردار فداکار و گمنام، اگرچه ضایعه‌ای سنگین برای خانواده بزرگ نیروهای مسلح و ملت شریف ایران به شمار می‌رود، اما خون مطهر او سرمایه‌ای راهبردی برای تحکیم انسجام ملی، تعمیق روحیه مجاهدت و استمرار مسیر اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به محضر حضرت ولیعصر (عج)، خانواده مکرم آن شهید والامقام، فرماندهان و آحاد نیروهای مسلح و ملت بزرگ ایران، تأکید می‌نماید که راه نورانی این مجاهد مخلص با صلابت، بصیرت و هوشمندی راهبردی استمرار خواهد یافت و دشمنان ملت ایران در برابر اراده راسخ فرزندان این سرزمین، با واقعیت اقتدار و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهند شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

