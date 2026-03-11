در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به اصفهان ۱۴ اثر جهانی آسیب دیده است

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به میراث فرهنگی باشکوه اصفهان اظهار کرد: اصفهان یک موزه بدون سقف و دائره‌المعارفی از فرهنگ، تمدن و هنر است. حملات دشمن در دفاع مقدس سوم ما با کودک‌کشی شروع و با شبیخون و نسل‌کشی فرهنگی ادامه پیدا کرده است.

وی افزود: دشمن از حمله به ساختمان استانداری اصفهان در دولتخانه صفویه که بخش مهمی از آثار تاریخی اصفهان جمع شده است هیچ گونه ابایی ندارد؛ محلی که در هیچ دوره تاریخی از زمان حمله مغول‌ها، افغان‌ها و حتی دفاع مقدس ۸ساله مورد حمله قرار نگرفته بود.

جمالی‌نژاد گفت: علی‌رغم تمهیداتی که استانداری اصفهان بکار برده و مکاتباتی که با سازمان‌های بین‌المللی از جمله یونسکو داشته است، متأسفانه ۱۴ اثر جهانی از جمله چهلستون، میدان نقش جهان، کتیب‌خانه، توحیدخانه، بازار قیصریه آسیب دیده است.

استاندار اصفهان گفت: دشمنی که خود فرهنگ ندارد به مصادیق فرهنگ توجهی ندارد؛ کشوری که تاریخ ندارد به مظاهر تاریخی عنایتی ندارد و کشوری که هویت ندارد برای هویت ارزشی قائل نیست.