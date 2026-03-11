حداد عادل در جمع خبرنگاران:
مسئولین راه دو امام را ادامه بدهند/ آن چیزی که دشمن میخواست اتفاق نیفتاد
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انشاءالله مردم در صحنه باشند و مسئولین هم با دلگرمی کارها را دنبال کنند.
به گزارش ایلنا، غلامعلی حدادعادل در تشییع پیکر فرماندهان و شهدای جنگ رمضان گفت: مسئولین اولاً جبههها و کشور را اداره کنند و راه دو تا امام رو ادامه بدهند.
این عضو تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: الحمدلله کشور آن چیزی که دشمن میخواست نشد.
وی تاکید کرد: انشاالله مردم در صحنه باشند تا مسئولین با دلگرمی کارشان را ادامه دهند.