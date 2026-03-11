اطلاعیه شماره ۳۱/
روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۳۱ عملیات وعده صادق ۴ ضمن بیان اینکه نیروی دریایی سپاه پاسداران در شب قدر بیست و یکم ماه مبارک رمضان در موج "سی و هشتم" عملیات وعده صادق 4 طومار بازمانده های نظامی آمریکایی را در منطقه درهم پیچید تاکید کرد: فقط به تسلیم کامل دشمن می اندیشیم. زمانی جنگ را پایان می دهیم که سایه جنگ بر کشور برداشته شود.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۳۱ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:
عملیات شکوهمند و مقتدرانه رزمندگان دلاور نیروی دریایی سپاه پاسداران در شب قدر بیست و یکم ماه مبارک رمضان در موج "سی و هشتم" عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک «یا حیدر کرار علیهالسلام» طومار بازمانده های نظامی آمریکایی را در منطقه درهم پیچید.
پس از 2 ضربه سخت و توأمان موشکی به پایگاه بالگردی«العدیری» تعداد زیادی از سربازان آمریکایی تارومار و بیش از 100 زخمی به بیمارستان های الجابر و المبارک کویت منتقل شدند.
شریانهای زیرساختی پایگاه آمریکایی ها در بندر «مینا سلمان» به عنوان مرکز ناوگان پنجم تروریست های امریکایی از جمله سامانه بسیار کلیدی « لیدز» مورد اصابت موشکها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند.
همزمان کمپ پاتریوت و سوله های تجهیزات و مراکز اسکان و تجمع سربازان تروریست امریکایی در دو پایگاه های دریایی "محمد الاحمد" و "علی السالم" نیز به شدت مورد اصابت قرار گرفتند.
جنگ با قدرت علیه آمریکاییهای تروریست و رژیم صهیونیستی جنایتکار ادامه دارد.
فقط به تسلیم کامل دشمن می اندیشیم. زمانی جنگ را پایان می دهیم که سایه جنگ از کشور برداشته شود.