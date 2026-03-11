به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۳۱ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

عملیات شکوهمند و مقتدرانه رزمندگان دلاور نیروی دریایی سپاه پاسداران در شب قدر بیست و یکم ماه مبارک رمضان در موج "سی و هشتم" عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک «یا حیدر کرار علیه‌السلام» طومار بازمانده های نظامی آمریکایی را در منطقه درهم پیچید.

پس از 2 ضربه سخت و توأمان موشکی به پایگاه بالگردی«العدیری» تعداد زیادی از سربازان آمریکایی تارومار و بیش از 100 زخمی به بیمارستان های الجابر و المبارک کویت منتقل شدند.

شریان‌های زیرساختی پایگاه آمریکایی ها در بندر «مینا سلمان» به عنوان مرکز ناوگان پنجم تروریست های امریکایی از جمله سامانه بسیار کلیدی « لیدز» مورد اصابت موشکها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند.

همزمان کمپ پاتریوت و سوله های تجهیزات و مراکز اسکان و تجمع سربازان تروریست امریکایی در دو پایگاه های دریایی "محمد الاحمد" و "علی السالم" نیز به شدت مورد اصابت قرار گرفتند.

جنگ با قدرت علیه آمریکایی‌های تروریست و رژیم صهیونیستی جنایتکار ادامه دارد.

فقط به تسلیم کامل دشمن می اندیشیم. زمانی جنگ را پایان می دهیم که سایه جنگ از کشور برداشته شود.