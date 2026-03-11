وی با تأکید بر اینکه این اقدام در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا و در جهت صیانت از حقوق عامه صورت گرفته است، افزود: با توجه به شرایط جنگ تحمیلی و حملات اخیر رژیم‌های متجاوز به ایران، بسیاری از هموطنانمان دچار خسارات مالی و جانی شده‌اند. از این رو، مرکز وکلا وظیفه خود می‌داند که با ارائه خدمات معاضدتی، چه در حوزه کارشناسی و چه در حوزه وکالت، در کنار مردم باشد.

رئیس مرکز وکلا تصریح کرد: پیش از این، شهروندان می‌توانستند برای دریافت خدمات کارشناسی رایگان در حوزه‌های مختلف از جمله خسارات ناشی از جنگ، درخواست خود را از طریق این سامانه ثبت کنند. از امروز، وکالت معاضدتی نیز به خدمات این سامانه اضافه شده است تا تمامی آسیب‌دیدگان جنگ بتوانند برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم‌های متجاوز در محاکم داخلی و بین‌المللی، از وکیل معاضدتی بهره‌مند شوند.

عبدلیان‌پور نحوه استفاده از این سامانه را تشریح کرد و گفت: شهروندان آسیب‌دیده از جنگ که نیازمند خدمات کارشناسی یا وکیل برای پیگیری حقوقی خسارات خود هستند، می‌توانند با ارسال نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، موضوع درخواست و استان محل سکونت به سامانه ۱۰۰۰۲۳۰۵۵، درخواست خود را ثبت کنند تا در اسرع وقت توسط کارشناسان مرکز بررسی شود.