در اطلاعیه شماره ۸ سازمان پدافند غیرعامل کشور مطرح شد
راهبردهای تابآوری ملی در شرایط تهاجم همهجانبه؛ دعوت به همگرایی هوشمندانه در مدیریت مصرف و دفاع محله محور
سازمان پدافند غیرعامل کشور در اطلاعیه شماره ۸ خود راهبردهای تاب آوری ملی در شرایط تهاجم همه جانبه را تشریح کرد.
ملت شریف و قهرمان ایران اسلامی
به اطلاع میرساند دشمن آمریکایی صهیونی در مرحله تازهای از تهاجم خود، با هدف تضعیف سطح تابآوری ملی، طی روزهای اخیر راهبرد تهاجم به زیرساختهای حیاتی و حساس کشور را در دستور کار قرار داده است.
در این راستا، ضمن تقدیر از اقدامات ارزشمند دولت محترم، به آگاهی عموم ملت بصیر ایران میرساند.
کمیتههای تخصصی پدافند غیرعامل در تمامی وزارتخانهها، دستگاهها و ستادهای اجرایی در آمادهباش هستند تا تداوم کارکرد خدمات ضروری و پایداری شبکههای حیاتی تضمین شود.
از شهروندان درخواست میشود با بهره گیری از سبک زندگی متناسب با وضعیت جنگی و مدیریت هوشمندانه مصرف منابع به ویژه در حوزه انرژی، گامی مؤثر در پایداری توزیع خدمات برداشته و نقش محوری خود در ارتقای تابآوری ملی را ایفا نمایند.
احیای هویت دفاع محلهمحور مبتنی بر مساجد و حسینیهها برای پشتیبانی از دستگاههای اجرایی و مدیریت امور در شرایط جنگ تمامعیار، همانند دوران دفاع مقدس، یک ضرورت اساسی است.